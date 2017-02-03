Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/28649099/
3 февраля 2017, 10:23 | Олимпизм | Р-Спорт

МОК запросил у Макларена более веские, чем в докладе, доказательства по допингу в РФ

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт. Международный олимпийский комитет (МОК) отправил запрос Ричарду Макларену с просьбой предоставить более веские доказательства по допингу в российском спорте, чем те, что содержатся в его отчете по итогам работы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает RT со ссылкой на опубликованные хакерской группировкой Fancy Bears документы.

<em>МОСКВА 3 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Международный олимпийский комитет (МОК) отправил запрос Ричарду <span class=error>Макларену</span> с просьбой предоставить более веские доказательства по допингу в российском спорте чем те что содержатся в его отчете по итогам работы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (<span class=error>WADA</span>) сообщает RT со ссылкой на опубликованные хакерской группировкой Fancy Bears документы. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Из данных хакеров следует, что в МОК недовольны тем, что доклад Макларена базируется лишь на устных показаниях экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора WADA Григория Родченкова, и хотят, чтобы они были снабжены конкретными фактами и доказательствами. В частности, в распоряжении Fancy Bears оказалось конфиденциальное письмо от 19 декабря 2016 года за подписью секретаря комиссии по этике МОК Пакеретт Жирар Заппелли, адресованное Макларену.

В данном письме чиновник просит для проведения объективного расследования МОК предоставить дополнительные сведения о нескольких российских официальных лицах и разъяснить эту ситуацию до 6 января 2017 года. В письме фигурируют имена 16 россиян, упомянутых в первой и второй частях доклада Макларена. Утверждается, что вопросов у комитета не возникает по экс-главе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентину Балахничеву и по бывшему главе медицинской комиссии ВФЛА Сергею Португалову.

Обвинения в адрес остальных 14 человек у МОК вызывают сомнения. В числе прочего комитет запросил детали по семи пунктам обвинений Макларена против бывшего министра спорта, ныне вице-премьера РФ Виталия Мутко. В частности, МОК нужны конкретные подтверждения поддержки со стороны министерства допинговых махинаций, о чем говорится в докладе Макларена. Также Мутко называют «главой» допингового заговора с 2011 по 2015 годы, и в МОК просят предъявить конкретные документы, свидетельствующие об этом.

Также чиновники МОК вспомнили историю с якобы личным указанием Мутко подменить пробу одного футболиста, о чем рассказывал немецкий журналист Хайо Зеппельт в одном из своих фильмов на телеканале ARD. Макларена попросили раскрыть имя футболиста, а также сообщить, как Мутко был проинформирован на этот счет. Кроме того, в МОК интересуются, каким образом министр спорта участвовал в подменах проб на Играх-2014 в Сочи, в подкупе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), и как он совершенствовал махинаторскую схему.

Самый подробный отчет Макларен должен был подготовить и по поводу самого Родченкова. В МОК просят предъявить доказательства, что именно Родченков изобрел упомянутый анаболический коктейль, которым он якобы «накачивал» российских спортсменов во время Игр в Сочи. МОК просит уточнить практически каждое слово Родченкова, вплоть до прояснения ситуации с уничтожением 1417 допинг-проб в декабре 2014 года, когда ученый еще возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Хакеры опубликовали письмо МОК Макларену о российских официальных лицах

Хакеры опубликовали письмо МОК Макларену о российских официальных лицах

Хакерская группировка Fancy Bears обнародовала письмо Международного олимпийского комитета (МОК) главе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарду Макларену, в котором содержится запрос о предоставлении доказательств вины российских официальных лиц в «допинговом заговоре». Письмо оказалось в распоряжении RT.
Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя