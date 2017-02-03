МОК запросил у Макларена более веские, чем в докладе, доказательства по допингу в РФ

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Из данных хакеров следует, что в МОК недовольны тем, что доклад Макларена базируется лишь на устных показаниях экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора WADA Григория Родченкова, и хотят, чтобы они были снабжены конкретными фактами и доказательствами. В частности, в распоряжении Fancy Bears оказалось конфиденциальное письмо от 19 декабря 2016 года за подписью секретаря комиссии по этике МОК Пакеретт Жирар Заппелли, адресованное Макларену.

В данном письме чиновник просит для проведения объективного расследования МОК предоставить дополнительные сведения о нескольких российских официальных лицах и разъяснить эту ситуацию до 6 января 2017 года. В письме фигурируют имена 16 россиян, упомянутых в первой и второй частях доклада Макларена. Утверждается, что вопросов у комитета не возникает по экс-главе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентину Балахничеву и по бывшему главе медицинской комиссии ВФЛА Сергею Португалову.

Обвинения в адрес остальных 14 человек у МОК вызывают сомнения. В числе прочего комитет запросил детали по семи пунктам обвинений Макларена против бывшего министра спорта, ныне вице-премьера РФ Виталия Мутко. В частности, МОК нужны конкретные подтверждения поддержки со стороны министерства допинговых махинаций, о чем говорится в докладе Макларена. Также Мутко называют «главой» допингового заговора с 2011 по 2015 годы, и в МОК просят предъявить конкретные документы, свидетельствующие об этом.

Также чиновники МОК вспомнили историю с якобы личным указанием Мутко подменить пробу одного футболиста, о чем рассказывал немецкий журналист Хайо Зеппельт в одном из своих фильмов на телеканале ARD. Макларена попросили раскрыть имя футболиста, а также сообщить, как Мутко был проинформирован на этот счет. Кроме того, в МОК интересуются, каким образом министр спорта участвовал в подменах проб на Играх-2014 в Сочи, в подкупе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), и как он совершенствовал махинаторскую схему.