МОК запросил у Макларена более веские, чем в докладе, доказательства по допингу в РФ
МОСКВА, 3 фев —
Р-Спорт. Международный олимпийский комитет (МОК) отправил запрос Ричарду Макларену с просьбой предоставить более веские доказательства по допингу в российском спорте, чем те, что содержатся в его отчете по итогам работы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает RT со ссылкой на опубликованные хакерской группировкой Fancy Bears документы.
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Из данных хакеров следует, что в МОК недовольны тем, что доклад Макларена базируется лишь на устных показаниях
В данном письме чиновник просит для проведения объективного расследования МОК предоставить дополнительные сведения о нескольких российских официальных лицах и разъяснить эту ситуацию до 6 января 2017 года. В письме фигурируют имена 16 россиян, упомянутых в первой и второй частях доклада Макларена. Утверждается, что вопросов у комитета не возникает по
Обвинения в адрес остальных 14 человек у МОК вызывают сомнения. В числе прочего комитет запросил детали по семи пунктам обвинений Макларена против бывшего министра спорта, ныне
Также чиновники МОК вспомнили историю с якобы личным указанием Мутко подменить пробу одного футболиста, о чем рассказывал немецкий журналист Хайо Зеппельт в одном из своих фильмов на телеканале ARD. Макларена попросили раскрыть имя футболиста, а также сообщить, как Мутко был проинформирован на этот счет. Кроме того, в МОК интересуются, каким образом министр спорта участвовал в подменах проб на Играх-2014 в Сочи, в подкупе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), и как он совершенствовал махинаторскую схему.
Самый подробный отчет Макларен должен был подготовить и по поводу самого Родченкова. В МОК просят предъявить доказательства, что именно Родченков изобрел упомянутый анаболический коктейль, которым он якобы «накачивал» российских спортсменов во время Игр в Сочи. МОК просит уточнить практически каждое слово Родченкова, вплоть до прояснения ситуации с уничтожением 1417
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