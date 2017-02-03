Универсиада в Алма-Ате стала первой, где WADA проводит внесоревновательный допинг-контроль
АЛМА-АТА, 3 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ведет активную работу на зимней Универсиаде в Алма-Ате. Как сообщил ТАСС президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов, Всемирные студенческие игры в Казахстане стали первыми, где ВАДА решило проводить внесоревновательный допинг-контроль.
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«Всемирное антидопинговое агентство усиливает борьбу с допингом, — заметил Сейранов. — Международная федерация студенческого спорта подписала с ВАДА антидопинговое соглашение, сейчас идет очень тесное сотрудничество в этом направлении».
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Универсиада в
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