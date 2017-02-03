Универсиада в Алма-Ате стала первой, где WADA проводит внесоревновательный допинг-контроль

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«Всемирное антидопинговое агентство усиливает борьбу с допингом, — заметил Сейранов. — Международная федерация студенческого спорта подписала с ВАДА антидопинговое соглашение, сейчас идет очень тесное сотрудничество в этом направлении».

«Универсиада в Алма-Ате стала первой, где WADA проводит внесоревновательный контроль. К нашей биатлонистке Ларисе Куклиной допинговые офицеры пришли в 8 утра в первый день после прибытия в Казахстан. Раньше допинг-контроль проходили только победитель и еще один спортсмен по жребию», — сообщил собеседник агентства.