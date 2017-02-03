Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/28649098/
3 февраля 2017, 10:34 | Олимпизм | ТАСС

Универсиада в Алма-Ате стала первой, где WADA проводит внесоревновательный допинг-контроль

АЛМА-АТА, 3 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ведет активную работу на зимней Универсиаде в Алма-Ате. Как сообщил ТАСС президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов, Всемирные студенческие игры в Казахстане стали первыми, где ВАДА решило проводить внесоревновательный допинг-контроль.

Как отметил глава Российского студенческого спортивного союза раньше <nobr>допинг-контроль</nobr> проходили только победитель и один спортсмен по жребию. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Всемирное антидопинговое агентство усиливает борьбу с допингом, — заметил Сейранов. — Международная федерация студенческого спорта подписала с ВАДА антидопинговое соглашение, сейчас идет очень тесное сотрудничество в этом направлении».

«Универсиада в Алма-Ате стала первой, где WADA проводит внесоревновательный контроль. К нашей биатлонистке Ларисе Куклиной допинговые офицеры пришли в 8 утра в первый день после прибытия в Казахстан. Раньше допинг-контроль проходили только победитель и еще один спортсмен по жребию», — сообщил собеседник агентства.

Универсиада в Алма-Ате завершится 8 февраля. В общекомандном зачете сборная России уверенно лидирует, имея в активе 35 наград — 14 золотых, 14 серебряных и 7 бронзовых. На втором месте идет команда Казахстана (6−2−7), на третьем — сборная Франции (3−1−1).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Хакеры опубликовали письмо МОК Макларену о российских официальных лицах

Хакеры опубликовали письмо МОК Макларену о российских официальных лицах

Хакерская группировка Fancy Bears обнародовала письмо Международного олимпийского комитета (МОК) главе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарду Макларену, в котором содержится запрос о предоставлении доказательств вины российских официальных лиц в «допинговом заговоре». Письмо оказалось в распоряжении RT.
Еще 7 новостей  Все новости
3 февраля

Пресс-конференция в преддверии III зимних Всемирных военных игр. Видеотрансляция

Поветкин даст показания по делу с Уайлдером в суде Нью-Йорка

Дебютный гол Нестерова не спас "Монреаль" от проигрыша "Филадельфии" в НХЛ