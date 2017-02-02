Олимпийцы поедут на Дальний Восток и в новой форме

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Кроме того, на исполкоме прошло чествование победителей и призеров двух крупнейших ралли-рейдов, а также собравшиеся тепло поздравили с днем рождения генерального секретаря ОКР Анастасию Давыдову.

В коридорах Олимпийского комитета России в этот четверг кипела бурная жизнь. Одновременно проходило сразу три события: исполком, вручение премии спортивных журналистов «Серебряная лань», а также пресс-конференция участников ралли «Дакар». Участники свободно перемещались между мероприятиями, что явно способствовало поднятию настроения. Так, например, председатель комиссии спортсменов ОКР фехтовальщица Софья Великая заглянула с исполкома, чтобы получить свою «Лань» и заодно познакомиться с шахматистом Сергеем Карякиным. А тот, в свою очередь, попытался познакомиться со своим полным тезкой из мотоспорта, но на несколько минут разминулся с ним в коридоре.

ЖУКОВ: «НАДЕЮСЬ НА ЗДРАВЫЙ ПОДХОД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОК

Участники исполкома были настроены максимально серьезно. До открытия Олимпиады в Пхенчхане остается чуть больше года. Мизерный срок, учитывая, что уже следующей зимой сотни спортсменов, тренеров и обслуживающего персонала должны отправиться на сборы, где просчитана будет каждая секунда. Неудивительно, что обсуждение плана подготовки к следующим зимним Играм заняло в повестке дня исполкома центральное место.

— Наши специалисты выезжали в Корею на тестовые соревнования, будут и на традиционной церемонии в честь года до открытия Олимпиады, — заявил президент ОКР Александр Жуков. — Сейчас главное — посмотреть олимпийские трассы, проверить все необходимое. Это всегда важно, тем более Пхенчхан — место относительно новое, нельзя сказать, что там каждый год в большом количестве проводятся соревнования такого уровня. Очень важно определиться с местами подготовки команды. Безусловно, приоритет будет у баз на Дальнем Востоке, где схожая климатическая зона и часовые пояса.

Жукова, конечно, нельзя было не спросить, каковы вообще шансы, что наша команда будет представлена на следующей зимней Олимпиаде. Президент ОКР не исключил, что проблемы возникнут, но все же рассчитывает на здравый подход чиновников из Международного олимпийского комитета.

— Я думаю, проблемы будут возникать на протяжении всего подготовительного периода, в том числе и связанные с участием отдельных наших спортсменов в Олимпийских играх. Но наш подход остается прежним: спортсмены, которые никогда не были замечены в применении допинга и к которым нет претензий по этому вопросу, должны принимать участие в Олимпиаде. Надеюсь, Международный олимпийский комитет этот подход разделяет.

Нельзя было обойти и ситуацию с паралимпийской командой, которая на данный момент вообще отстранена от участия в любых соревнованиях, включая отборочные на Олимпиаду. Международный паралимпийский комитет — полностью автономная организация, и Олимпийский комитет России не имеет рычагов, чтобы на что-то повлиять. Но в плане консультаций Жуков и компания всегда открыты для коллег из паралимпизма.

Что можно сказать наверняка — наша команда точно выступит на очередном зимнем юношеском Европейском фестивале, который пройдет в турецком городе Эрзурум уже с 11 по 18 февраля. Россияне будут представлены практически во всех дисциплинах и традиционно будут рассчитывать на убедительную общекомандную победу. Во всяком случае, другого исхода сейчас ожидать сложно.

КОМАНДА ПОЛУЧИЛА НОВОГО ЭКИПИРОВЩИКА

Громом среди бела дня прозвучала новость о том, что российская олимпийская команда сменит экипировщика. Контракт с группой компаний Bosco di Ciliegi истек в январе 2017-го. И теперь впервые за восемь последних Игр наши олимпийцы предстанут в Корее в форме от другого производителя. Теперь одевать команду будет компания ZA Sport, созданная российским дизайнером Анастасией Задориной в 2012 году.

Интересно, что BOSCO остается официальным экипировщиком Международного олимпийского комитета, и до Игр-2020 чиновники этой организации будут появляться на публике в костюмах от этой фирмы. При этом других российских партнеров среди коммерческих фирм у МОК на данный момент нет.

— Мы на протяжении многих лет сотрудничали с компанией BOSCO, и очень удовлетворены этой совместной работой, — заметил Жуков. — Мы благодарны компании за это сотрудничество и форму для российской команды.

Теперь из почти десятка предложений исполком выбрал, судя по всему, самое привлекательное с учетом всех предоставленных гарантий. Ожидается, что договор о сотрудничестве может быть подписан в течение полутора недель.

Если принять во внимание, что за последние месяцы ОКР не только начал сотрудничество с Фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», а также, по нашей информации, близок к заключению еще ряда крупных партнерских соглашений, можно сделать вывод, что маркетинговая программа ОКР, о запуске которой было объявлено в прошлом году, и в целом работа руководства организации в плане привлечения партнеров и финансирования проектов идет весьма активно и плодотворно.

КТО СТОИТ ЗА БЮДЖЕТАМИ И ДОКУМЕНТАМИ

Недавно вступивший в должность первый вице-президент ОКР, четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков по итогам исполкома возглавил бюро президиума. Это будет рабочий орган, призванный решать текущие вопросы. Один из ключевых — финансовый план на будущий год, уже был утвержден в четверг. Туда вошли как текущие проекты ОКР вроде «Олимпийского патруля» или «Олимпийской страны», так и подготовка команд к Олимпийским играм и другим крупным турнирам. Отдельно было отмечено, что ОКР продолжит оплачивать услуги иностранных специалистов, которые работают сейчас в целом ряде сборных команд.

Волейболистка Екатерина Гамова, объявившая в этом году о завершении спортивной карьеры, получила от ОКР награду в номинации «Честная игра». К Гамовой, которая на протяжении многих лет оставалась символом своего вида спорта, этот эпитет подходит в полной мере. Сейчас Гамова входит в комиссию спортсменов своей международной федерации, а также является заместителем Софьи Великой в комиссии спортсменов ОКР.