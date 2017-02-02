Российские паралимпийцы могут получить допуск на участие в Играх-2018 до 1 февраля
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российские паралимпийцы могут получить допуск на участие в зимних Паралимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане до 1 февраля следующего года. Об этом
пресс-службе ПКР сообщил генеральный секретарь организации Андрей Строкин.
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Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) ответил отказом на просьбу Паралимпийского комитета России (ПКР) разрешить российским спортсменам участвовать в квалификации к Играм-2018. При этом МПК отметил, что Россия сохраняет возможность получить квоты на Игры благодаря двустороннему приглашению и освободившихся квот.
«Возможна подача заявки на двусторонние приглашения, которые будут рассмотрены МПК
В настоящий момент ПКР согласовывает «дорожную карту» по восстановлению членства организации в МПК, в которой прописаны мероприятия, которые должны выполнять организации с указанием конкретных сроков реализации.
МПК 7 августа 2016 года по итогам расследования данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена объявил о приостановлении членства ПКР в организации и недопуске всех российских спортсменов к Паралимпиаде-2016 в Рио-де- Жанейро. 21 ноября МПК обнародовал список критериев для восстановления членства ПКР.
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