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https://sport.mail.ru/news/olympics/28644811/
2 февраля 2017, 21:03 | Олимпизм | ТАСС

Российские паралимпийцы могут получить допуск на участие в Играх-2018 до 1 февраля

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российские паралимпийцы могут получить допуск на участие в зимних Паралимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане до 1 февраля следующего года. Об этом пресс-службе ПКР сообщил генеральный секретарь организации Андрей Строкин.

В настоящий момент Паралимпийский комиет России согласовывает дорожную карту по восстановлению членства организации в МПК. Увеличить
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Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) ответил отказом на просьбу Паралимпийского комитета России (ПКР) разрешить российским спортсменам участвовать в квалификации к Играм-2018. При этом МПК отметил, что Россия сохраняет возможность получить квоты на Игры благодаря двустороннему приглашению и освободившихся квот.

«Возможна подача заявки на двусторонние приглашения, которые будут рассмотрены МПК 8—25 января 2018 года. 1 февраля 2018 года МПК определит, какой спортсмен и из какой страны получит двустороннее приглашение. Также есть возможность попасть на Паралимпийские игры по квотам, в случае отказа от них Национальных паралимпийских комитетов. Распределение таких квот будет осуществлено до 31 июля 2017 года», — сказал Строкин.

В настоящий момент ПКР согласовывает «дорожную карту» по восстановлению членства организации в МПК, в которой прописаны мероприятия, которые должны выполнять организации с указанием конкретных сроков реализации.

МПК 7 августа 2016 года по итогам расследования данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена объявил о приостановлении членства ПКР в организации и недопуске всех российских спортсменов к Паралимпиаде-2016 в Рио-де- Жанейро. 21 ноября МПК обнародовал список критериев для восстановления членства ПКР.
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