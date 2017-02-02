Российские паралимпийцы выступят в 18 чемпионатах мира в 2017 году

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В 19 видах спорта, включенных в программу Паралимпийских игр, международные федерации по отдельным видам спорта не поддержали решение Международного паралимпийского комитета (МПК) и допустили российских спортсменов до участия во всех международных соревнованиях, включая чемпионаты мира и Европы.

«Так, например, российская команда по керлингу на колясках готовится к чемпионату мира, который пройдет 4—11 марта в столице Паралимпийских игр 2018 года — городе Пхенчхане. Сборной команде России по велоспорту в 2017 году предстоит защищать цвета национального флага на двух чемпионатах мира: 25 февраля — 7 марта в США и 26 августа — 5 сентября в ЮАР. Кроме того, российские паралимпийцы в 2017 году планируют принять участие в 18 чемпионатах мира и 10 чемпионатах Европы», — сказал Строкин.

В настоящий момент ПКР согласовывает «дорожную карту» по восстановлению членства организации в МПК.

МПК 7 августа 2016 года по итогам расследования данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена объявил о приостановлении членства ПКР в организации и недопуске всех российских спортсменов к Паралимпиаде-2016 в Рио-де- Жанейро. 21 ноября МПК обнародовал список критериев для восстановления членства ПКР.