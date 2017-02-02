Российские паралимпийцы выступят в 18 чемпионатах мира в 2017 году
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российские паралимпийцы, несмотря на приостановление членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в международной организации, получили возможность выступить в 18 чемпионатах мира и десяти чемпионатах Европы в 2017 году. Об этом
пресс-службе ПКР сообщил генеральный секретарь организации Андрей Строкин.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В 19 видах спорта, включенных в программу Паралимпийских игр, международные федерации по отдельным видам спорта не поддержали решение Международного паралимпийского комитета (МПК) и допустили российских спортсменов до участия во всех международных соревнованиях, включая чемпионаты мира и Европы.
«Так, например, российская команда по керлингу на колясках готовится к чемпионату мира, который пройдет
В настоящий момент ПКР согласовывает «дорожную карту» по восстановлению членства организации в МПК.
МПК 7 августа 2016 года по итогам расследования данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена объявил о приостановлении членства ПКР в организации и недопуске всех российских спортсменов к Паралимпиаде-2016 в Рио-де- Жанейро. 21 ноября МПК обнародовал список критериев для восстановления членства ПКР.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter