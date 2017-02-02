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https://sport.mail.ru/news/olympics/28644701/
2 февраля 2017, 20:43 | Олимпизм | ТАСС

ПКР сформировал список паралимпийцев для выступления в международных соревнованиях

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) сформировал расширенный и приоритетный национальный список спортсменов по летним и зимним видам спорта, участие которых планируется в международных соревнованиях. Как сообщил пресс-службе ПКР генеральный секретарь организации Андрей Строкин, список был отправлен в Международный паралимпийский комитет (МПК).

В настоящий момент ПКР согласовывает дорожную карту по восстановлению членства организации в МПК. Увеличить
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В настоящий момент ПКР согласовывает «дорожную карту» по восстановлению членства организации в МПК, в которой прописаны мероприятия, которые должны выполнять организации с указанием конкретных сроков реализации.

«Не дожидаясь утверждения “дорожной карты” по реализации критериев, мы с учетом требований МПК реализовали проект “горячей линии” по сообщению о применении допинга, сформировали и отправили в МПК расширенный и приоритетный национальный список спортсменов по летним и зимним видам спорта, участие которых планируется в международных соревнованиях, подготовили и отправили в МПК и рабочую группу МПК схемы руководящих органов ПКР, аппарата ПКР», — сказал Строкин.

Кроме того, исполком ПКР 10 января утвердил координационный комитет ПКР по взаимодействию с рабочей группой МПК по вопросам восстановления членства ПКР.

На встрече 20 декабря планировалось, что проект «дорожной карты» будет рассмотрен на исполкоме МПК в конце января. Однако МПК перенес рассмотрение этого вопроса на май.

МПК 7 августа 2016 года по итогам расследования данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена объявил о приостановлении членства ПКР в организации и недопуске всех российских спортсменов к Паралимпиаде-2016 в Рио-де- Жанейро. 21 ноября МПК обнародовал список критериев для восстановления членства ПКР.
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