У казахстанских олимпийцев, не вернувших медали, могут возникнуть проблемы
Допинг-скандал выходит на новый уровень. Олимпийцы, попавшиеся на применении запрещённых препаратов и не желающие отдавать медали, не поедут на следующие соревнования. Об этом заявили в Международном олимпийском комитете.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Правда, касается это пока не наших атлетов, а российских. Но ждать ли подобного ультиматума Ильину, Подобедовой, Чиншанло и Манезе?
Международный олимпийский комитет не может наказать спортсменов, которые не вернули награды после перепроверки
«Претендовать на участие в Олимпиаде спортсмен, который не вернул медаль прошлых Игр, может, так как в Олимпийской хартии не прописано наказание за невозврат наград. Но если человек думает о продолжении своей карьеры, то, несомненно, ему стоит пойти навстречу МОК.
Национальному олимпийскому комитету нашей страны никаких ультиматумов от МОК не поступало. Пока. Дело в том, что казахстанцы, как и россияне, погоревшие на допинге, не спешат отдавать медали! Светлана Подобедова, Таймураз Тигиев и ещё несколько атлетов отвергают обвинения в использовании запрещенных препаратов и не собираются возвращать награды.
Мария Грабовецкая, бронзовый призёр Олимпиады-2008, 16.11.2016:
— Это моя медаль. Я заработала её. Я её заслужила, эту медаль. Эта медаль моя и всего народа.
Правда, так думают не все. Илья Ильин свои награды вернул. Причём сделал это первым. Следом за ним с медалями попрощались Владимир Седов и Алмас Утешов. Это было их решение. Отдавать или не отдавать «бронзу», «серебро» и «золото» — личное дело каждого, говорят чиновники от спорта.
Жигер Азбергенов, официальный представитель Национального олимпийского комитета РК:
— Если спортсмен не исполняет решения дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета о возврате медалей, он нарушает установленные нормы. И в его отношении могут быть приняты дополнительные дисциплинарные меры со стороны Международного олимпийского комитета, международной федерации и национальных федераций.
Национальные федерации ответственны и за возврат оставшихся медалей. Но вполне возможно, что не желающие расставаться с медалями расставаться с ними и не будут. Спортивный обозреватель Сергей Райлян считает: даже если МОК пригрозит спортсменам недопуском к играм, это подействует не на всех.
Сергей Райлян, спортивный обозреватель:
— Наши спортсмены, которые в результате реанализа были уличены в применении запрещённых препаратов, те же Ильин, Подобедова, Манеза, они уже объявили о завершении карьеры. Поэтому данные заявления МОК, сделанные в отношении России, в принципе, на них повлиять уже никак не могут.
Масштабный скандал в мире спорта разгорелся в прошлом году. Всемирное антидопинговое агентство взялось перепроверять
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