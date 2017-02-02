МОК наградил экс-главу расследования допинг-скандала на Олимпиаде в Сочи
Международный олимпийский комитет наградил Ги Каниве, бывшего председателя дисциплинарной комиссии, которая занимается расследованием допингового скандала на Олимпийских играх — 2014 в Сочи, за вклад в олимпийское движение, сообщает официальный сайт МОК.
Оставившего пост главы комиссии в декабре минувшего года Каниве заменил Самуэль Шмид. Ранее Ги являлся членом конституционного суда Франции, а с 2007 года стал членом комитета по этике Международного олимпийского комитета, который возглавил в 2015 году.
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