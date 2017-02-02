Казахстан побил собственный медальный рекорд зимних Универсиад

К настоящему моменту, после окончания лыжного спринта у мужчин и женщин, в активе казахстанских атлетов 15 наград различного достоинства: 6 золотых, 2 серебряные и 7 бронзовых медалей. Прежний рекорд — 11 медалей (5 золотых, 6 серебряных) — был установлен два года назад, на Универсиаде-2015, которая проходила в двух странах: Испании и Словакии.



«Крайние» две медали из этих 15 были завоеваны казахстанскими лыжниками Иваном Люфтом (золото) и Анной Стоян (бронза) в спринте. Любопытно, что Люфт попал в финальный заезд как «лаки лузер» первого полуфинала мужских гонок: в своей полуфинальной шестерке он был лишь четвертым (в финале участвуют шесть спортсменов).



Однако его полуфинальное время — 3 минуты 53,91 секунды — было лучше, чем у ставшего третьим в другом полуфинале россиянина Романа Тарасова — 3 минуты 55,82 секунды. В результате в финале оказался Люфт, который в решающем забеге опередил всех, в том числе и победителя «своего» полуфинала, россиянина Владимира Фролова.



Люфт пробежал финальную дистанцию классическим ходом за 3 минуты 53,6 секунды, Фролов — за 3 минуты 54,3 секунды. Третьим стал россиянин Егор Березин (3 минуты 54,57 секунды).



В женском спринте «классикой» казахстанка Анна Стоян стала третьей, отстав в финале от победительницы гонки — россиянки Марии Давыденковой — на 7,11 секунды.



Эти медали стали 14-й и 15-й для казахстанцев на Универсиаде, 13-ю по счету (бронзовую) награду выиграл биатлонист Роман Еремин. Таким образом, побить казахстанский рекорд удалось в мужском могуле, где Дмитрий Рейхерд в четверг завоевал золото, ставшее 12-й по счету казахстанской медалью алматинской Универсиады.



В настоящее время казахстанская сборная идет в общем зачете второй. Лидируют в общекомандном зачете по-прежнему россияне — в их копилке 13 золотых, 14 серебряных и 5 бронзовых медалей. Третьей идет сборная Японии — 3 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовых награды.