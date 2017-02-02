Заседание исполкома ОКР пройдет в Москве

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В повестке дня исполкома — утверждение состава сборной России в Европейском юношеском зимнем олимпийском фестивале, который открывается 12 февраля в турецком Эрзуруме. В конце января Европейские олимпийские комитеты (ЕОК), которые являются организаторами фестиваля, гарантировали ОКР безопасность участников соревнований. Некоторые страны полностью или частично решили отказаться от поездки на восток Турции, тем не менее, ЕОК принял решение не переносить соревнования из Эрзурума.

На заседании исполкома ОКР будут определены обладатели всероссийских наград «Фэйр-плей» за 2016 год. ОКР награждает лауреатов с 1992 года, за минувший год премии будут вручены в трех номинациях: благородный поступок в духе фэйр-плей, вклад в пропаганду и использование принципа фэйр-плей в воспитании у молодежи высокой нравственности в спорте и жизни, соблюдение принципов справедливости на протяжении всей спортивной карьеры. Кроме того, в повестке дня — награждение лауреатов почетным знаком ОКР «За заслуги в развитии олимпийского движения в России».

Наконец, на заседании состоится утверждение нового состава комиссии спортсменов ОКР, выборы в которую состоялись в ноябре прошлого года. Комиссию возглавит олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, в качестве ее заместителей предложены тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Моисеев и волейболистка Екатерина Гамова.

Заседание исполкома пройдет в здании ОКР на Лужнецкой набережной в Москве, начало — 11:00 мск.