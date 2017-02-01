Не на Первом месте: почему спорт на ТВ не популярен

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ЗНАРОК ПРОИГРАЛ ЯКУБОВИЧУ И ГУЗЕЕВОЙ

В декабре 2016-го во время Кубка Первого канала случилось небывалое. Рейтинг хоккейного матча Россия — Швеция, который транслировался в прямом эфире в прайм-тайм, оказался настолько низким, что две другие игры нашей национальной команды Первый канал показывать не стал.

Объяснение прозвучало в общем-то логично:

«Существующий измеритель показывает утрату интереса аудитории к спортивным трансляциям, — говорилось в заявлении Первого. — По данным TNS, доля матча составила 6,3%. Это значительно меньше, чем обычная доля Первого канала в это время (19.00 — 21.00). Первый канал не получает бюджетного финансирования, существует на средства от рекламы и не может себе позволить невыполнение коммерческих обязательств».

В дополнение, несколько важных цифр.

Доля Первого канала на неделе с 5 по 11 декабря в среднем составила 12,4% — то есть в два раза выше, чем рейтинг матча команды Олега Знарка, который состоялся 15 декабря. Вместо хоккея Первый дал в эфир «Давай поженимся» (доля 14,8%) и «Поле чудес» (15%). Обе передачи традиционно входят в топ-10 канала, уступая только главным хитам — «Пусть говорят», «Голосу» и программе «Время».

Нельзя сказать, что по цифрам просел только хоккей. В ноябре провалились рейтинги и футбольной сборной. Матчи с Катаром и Румынией выдали низкие показатели — 8,4% и 9,6% соответственно.

А на прошлой неделе стало известно о том, что Первый канал отказался от спортивных новостей. И сразу же поднялась негативная волна. Судя по реакции людей, вся спортивная общественность России следила за информацией отрасли исключительно по новостям на главном канале страны.

Телевизионная тема достаточно популярна у болельщиков, и сейчас ситуация явно перегрета. Позиция Первого по-своему цинична, но ее нельзя не уважать — тем более что канал не раз убирал из сетки программы неспортивного направления, руководствуясь теми же причинами, что и в случае с хоккеем. То есть дело не в сути передач — не важно, хоккейный матч это, сериал или юмористическая программа. Ключевую роль играют цифры, и если они низкие, это становится поводом для снятия с эфира. Спорт на данном этапе объективно проигрывает конкуренцию, а Первый делает выбор в пользу того, что востребовано массовой аудиторией.

Футбол — самый популярный спорт в России. Но можно ли так сказать по телерейтингам? Фото Александр ФЕДОРОВ, «СЭ» Спорт-Экспресс

КАК СМОТРЯТ СПОРТ В МИРЕ

Оглянувшись по сторонам и посмотрев, как спорт смотрят за рубежом, можно прийти к выводу, что наше телевидение к своим спортивным зрителям более чем благосклонно. Далеко не везде соревнования можно смотреть бесплатно в таком объеме, как в России.

Олимпиады и футбольные чемпионаты мира во многих странах показывают по общедоступным каналам. В Италии этот вопрос, например, даже закреплен законодательно. Причем в число важнейших для страны мероприятий входит не только ЧМ по футболу и финальные стадии еврокубков с участием итальянских команд, но и «Джиро д’Италия», матчи Кубка шести наций по регби и первенство планеты по водному поло. В Великобритании Игры-2016 показывал холдинг ВВС, установив рекорд телесмотрения — и это при внушительной разнице во времени с Бразилией. Трансляции из Рио увидело свыше 45 миллионов жителей туманного Альбиона.

Однако на регулярной основе за просмотр спорта почти везде приходится платить. По крайней мере за спорт популярный. В Испании на общедоступном ТВ можно увидеть лыжные гонки, биатлон, гандбол и даже фигурное катание — спорт, который с победами Хавьера Фернандеса влюбил в себя миллионы. Но недельный рейтинг канала Teledeporte, дарящего все это широкой испанской общественности — всего 0,63%. Согласно данным издания El Pais, доля спортивного ТВ в стране — 6,83%. А вот платных каналов в Испании — целых восемь. Там, в частности, транслируют матчи «Реала», «Барселоны», «Валенсии» и «Атлетико» — встречи этих команд зритель бесплатно посмотреть не может. В соседней Португалии большинство спортивных трансляций отданы на откуп кабельному холдингу Sport TV, который, впрочем, входит почти во все пакеты спутникового и кабельного ТВ. Отдельную подписку покупают только болельщики «Бенфики», игры их любимой команды показывает одноименный канал.

Италия, Германия, Франция — схема во всех странах примерно одинакова. Если вид спорта в стране популярен, он уходит на платное ТВ. Федерациям или клубам достается прибыль, зрителю — качество трансляции с поясняющей инфографикой, интерактивными таблицами и прочими «наворотами». В общем доступе бывают один-два футбольных матча тура, причем не факт, что топовые. Или и вовсе нарезка лучших моментов. Зачастую на центральных каналах можно увидеть по одному поединку Лиги чемпионов и Лиги Европы с участием команды из этой страны.

В Латинской Америке одной из немногих стран, где футбол без ограничений можно смотреть бесплатно, остается Аргентина. Правда, и здесь клубы решили зарабатывать на телевизионных правах и в прошлом году обратились с инициативой в правительство страны. Поднялась дискуссия национального масштаба, но команды свое право на доходы отстояли, пусть и только с 2019 года. В Чили местный Canal de Fútbol является самым рентабельным на протяжении последних двух лет. А все потому, что показывает национальный футбольный чемпионат и младшие лиги. И даже Олимпиаду здесь целиком посмотреть можно только за деньги. Правда, бывали и исключения: в 2008 году золотой прыжок Елены Исинбаевой показали в прямом эфире на всю страну, прервав выпуск новостей на центральном телевидении.

СПОРТ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ В РАЗНЫХ СТРАНАХ

Страна Спорт на общедоступном ТВ Кол-во платных спорт. каналов* Доля спорт. каналов** Великобритания ОИ, ЧЕ и ЧМ по футболу, Кубок шести наций, Уимблдон 13 5,21% Испания ОИ, ЧЕ и ЧМ по футболу, легкая атлетика, фиг. катание, велоспорт 8 6,83% Италия ОИ, ЧЕ и ЧМ по футболу, велоспорт, фехтование 7 5,20% Португалия ЧЕ и ЧМ по футболу, легкая атлетика, плавание 7 6,12% Германия ОИ, ЧЕ и ЧМ по футболу, велоспорт 8 5,62% Латинская Америка ОИ (в части стран), чемпионат Аргентины по футболу 16 12,2%

* Без учета региональных каналов.

** Среднее количество человек, смотревших телеканал на протяжении суток, выраженное в процентах от общего количества телезрителей, то есть тех, кто смотрел любой телеканал в течение этих суток. Показано среднее значение в период с 9 по 22 января.

ЕСЛИ СПОРТ ПОПУЛЯРЕН, ПОЧЕМУ ЗРИТЕЛЬ НЕ ИДЕТ НА «МАТЧ ТВ»?

Ситуация с телепоказом спорта в России не уникальна — главные федеральные каналы показывают самое «вкусное» и интересное для аудитории. То, что дает рейтинг — ЧМ по футболу и хоккею, зимнюю и летнюю Олимпиады. Остальное в соответствии с мировой практикой отправляется на платные каналы. Вернее — должно отправляться. Но уже более года в России работает «Матч ТВ», а система платного ТВ перешла во второй-третий ряд приоритетов. Во всяком случае, когда общедоступный телевизионный канал показывает 4 — 5 матчей из тура РФПЛ, смысл покупки прав на нишевый продукт, который транслирует все восемь игр, не очевиден.

Перейдем к рейтингам спорта — на Первом канале и «Матч ТВ». Перед вами две таблицы, которые покажут, почему в случае широкого интереса аудитории на Первом становится много спорта. TNS формирует для каждого из каналов топ-10 лучших эфиров недели. Так вот, во время Олимпиады в Рио эти «десятки» были переполнены спортом. На последней, третьей, неделе Игр в топ-10 оказалось сразу 8 (!) спортивных трансляций.

ЛУЧШИЕ ЭФИРЫ ПЕРВОГО КАНАЛА ВО ВРЕМЯ РИО-2016*

Неделя Кол-во спортэфиров в топ-10 Кто еще в топ-10 Доля Первого Доля Матч ТВ 1-7 августа 5 Время, Пусть говорят, Поле чудес, Сегодня вечером, Давай поженимся 11,3% 2,1% 8-14 августа 6 Время, Пусть говорят, Голосящий КиВиН, Поле чудес 11,1% 4,7% 15-21 августа 8 Время, Пусть говорят 11,5% 4,6%

* Показатели по доле, аудитория Россия, 18+

Приведем и аналогичную аналитику по главному конкуренту Первого — телеканалу «Россия 1». Видно, что спорт на Первом был представлен более успешно.

ЛУЧШИЕ ЭФИРЫ «РОССИИ 1» ВО ВРЕМЯ РИО-2016*

Неделя Кол-во спортэфиров в топ-10 Доля России 1 1-7 августа 0 13,6% 8-14 августа 2 12,9% 15-21 августа 3 13,7%

* Показатели по доле, аудитория Россия, 18+

Вот еще одна таблица, которая покажет уровень интереса к футболу в тот момент, когда ожидания у аудитории от турнира и сборной высоки. Речь о Euro-2016. У всех трех матчей нашей команды был наивысший рейтинг — игры Россия с Англией, Словакией и Уэльсом заняли первые места на неделях, когда они проводились. Более того, финал турнира показал на Первом канале цифру по доле 31,4%!

ДОЛЯ ТРАНСЛЯЦИЙ МАТЧЕЙ СБОРНОЙ РОССИИ НА EURO-2016

Матч Канал Доля Доля канала на неделе Россия - Англия Первый 28,7% 14,3% Россия - Словакия Россия-1 28,5% 12,3% Россия - Уэльс Россия-1 28,5% 12,1%

Каков главный вывод? Россия идет в русле мировой практики, когда основные каналы показывают лучшее из имеющегося в мировом спорте — да, дорого, но интерес аудитории огромен. Для всего остального есть «Матч ТВ», доля которого, если брать средний показатель по году, в районе 2%, что не слишком отличается от показателей «России 2», на основе которого и был создан новый спортканал.

А теперь мы подошли к главному вопросу. Почему дело, если говорить об интересе (интересе устойчивом, постоянном и, если помечтать, даже растущем) к спорту, вовсе не в количестве трансляций на федеральном ТВ и не в отсутствии новостей спорта на нем же.

Cборная России по футболу не может гарантировать высокие телерейтинги, если речь не идет о крупных турнирах. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, «СЭ» Спорт-Экспресс

ПОЧЕМУ НАШ СПОРТ УБИВАЕТ НЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Время поговорить о наболевшем. О технологии создания шоу.

Через несколько дней после матча России с Катаром (2:1 в пользу Катара), как говорят, в одном из кабинетов Первого канала случился серьезный разговор. Когда пришли цифры, руководство было в ужасе. Матч (его транслировали в прямом эфире) показал абсолютно худший результат по рейтингу за всю историю наблюдений. Никогда еще сборную России на Первом канале не смотрело так мало зрителей. «Вы мне “убили” целый месяц своим футболом», — сказал в конце встречи один известный руководитель.

Возможно, в том, что спорт малоинтересен широкой аудитории, виновато и телевидение — не так показывают, не то говорят, плохо рекламируют. Но это скорее дело вкуса, а не интереса. Гораздо важнее — не как показывать, а что показывать. И тут уже стоит задавать вопросы самому российскому спорту. Точнее, тем, кто должен его продвигать и популяризировать.

И дело не только в результатах. Зритель еще не знал, что Россия позорно проиграет, но в четверг вечером (игра начиналась в 19:00) он предпочел другие программы. Социально-политические ток-шоу, криминальные сериалы, новости. Можно, конечно, порассуждать о дурном вкусе российских граждан или оболванивании населения. Но телевидение — очень конкурентная среда, сейчас есть возможность выбирать из десятков каналов самой разной направленности. Футбол оказался в конце списка по естественным причинам.

Мы много говорили на тему футбольности/нефутбольности нашей страны, но хочется задаться более конкретным вопросом: делают ли хоть что-то спортивные руководители, чтобы зритель изменил свое мнение?

Закрытость, вечная напряженность, осадное настроение, скандалы, теневые сферы — ведь это все тот фон, при котором сегодня живет наш футбол. Фон постоянный и хронический. Вокруг веселой игры люди напускают столько тумана, будто речь идет о работе сверхсекретного оборонного предприятия. Чувство собственного величия и важности не позволяют тренерам и футболистам общаться со зрителем на одном языке, быть открытыми и понятными. Транспарентными, сказал бы Виталий Мутко.

Сейчас модно говорить о строительстве стен и мостов — так вот, субъекты нашего футбола чаще всего сооружают высокие стены, за которыми простым людям их толком не видно. Да, когда речь идет о колоссальных деньгах, которые делаются в этой сфере, мало кто хочет быть на виду. Но все же чрезмерная важность российского футбола скорее напускная и пустая. Но нас упорно заставляют принять эти правила, поверить, что мы имеем дело с элитой и небожителями.

Простая вроде бы вещь — интервью с более или менее известным игроком — становится целым мероприятием, в котором участвует длинная цепочка людей. Договориться, согласовать вопросы, показать то, что получилось, что-нибудь потом вырезать, еще раз согласовать — ужас! А речь-то о простой беседе. Вопрос — ответ. Что сказал, то и записали. Показали таким, какой есть. Сделали немного понятнее зрителю.

Понятнее и ближе людей спорта пытается сделать и наше телевидение — те же «Матч ТВ» или программа «Футбол России», приглашающие в студию тренеров и футболистов. Но многие интервью превращаются в формальность, где все ожидаемо и предсказуемо — и не потому, что журналисты не умеют спрашивать, а потому, что кто-то себя чувствует очень важным. И считает свои слова настолько драгоценными, что попусту ими не разбрасывается. Вдруг что-то неосторожное вылетит и повлечет за собой конец света? Будем честны — это проблема не только ТВ, но и всех спортивных СМИ, в том числе и наша. А зритель видит подвох и переключает канал. Даже второсортные сериалы оказываются интереснее.

Что должно заставить обычного человека потратить два часа на футбольный матч? Чувство прекрасного (ожидание красивой игры), патриотизм (ожидание, что наши победят), известные личности. Но по всем направлениям у нас пусто.

Когда в последний раз играли красиво, никто не помнит.

Побеждают по праздникам.

А известные личности — это Шурик и Павлик на вечеринке в Монте-Карло.

Получается, что наши ожидания снова стали нашими проблемами. И при чем тут телевидение?