Умер сотрудник Дирекции Универсиады-2017

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По словам Нурова, трагедия произошла вечером 31 января на Международном комплексе лыжных трамплинов «Сункар». «Наши сотрудники после рабочего дня находились в подвале. Неожиданно одному из них стало плохо. Находившиеся рядом люди вызвали дежурившего в оперативном штабе Игр медицинского работника. Он начал оказывать ему первую помощь. Одновременно вызвали реанимобиль, он через семь минут приехал», — рассказал Нуров.

По его словам, в течение 40 минут проводились реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не дали результата. «На место происшествия прибыли сотрудники ДВД, прокуратуры, практически все руководство города Алматы. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность», — сказал он.

Нуров также рассказал, что погибший мужчина проработал в Дирекции меньше месяца. «Но тем не менее мы считаем его членом нашей команды. Все расходы по организации похорон нашего сотрудника мы возьмем на себя, тем более у него остались пожилая мама, супруга и двое детей», — добавил он.