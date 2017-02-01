Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/28620036/
1 февраля 2017, 8:29 | Олимпизм | Vesti.kz

Умер сотрудник Дирекции Универсиады-2017

Скончался сотрудник Дирекции Универсиады-2017 33-летний Бауржан Рафиков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на руководителя Дирекции по подготовке и проведению 28-й Всемирной зимней Универсиады Наиля Нурова.

Скончался сотрудник Дирекции Универсиады-2017 33-летний <span class=error>Бауржан</span> <span class=error>Рафиков</span> передает Tengrinews.kz со ссылкой на руководителя Дирекции по подготовке и проведению 28-й Всемирной зимней Универсиады <span class=error>Наиля</span> <span class=error>Нурова</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По словам Нурова, трагедия произошла вечером 31 января на Международном комплексе лыжных трамплинов «Сункар». «Наши сотрудники после рабочего дня находились в подвале. Неожиданно одному из них стало плохо. Находившиеся рядом люди вызвали дежурившего в оперативном штабе Игр медицинского работника. Он начал оказывать ему первую помощь. Одновременно вызвали реанимобиль, он через семь минут приехал», — рассказал Нуров.

По его словам, в течение 40 минут проводились реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не дали результата. «На место происшествия прибыли сотрудники ДВД, прокуратуры, практически все руководство города Алматы. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность», — сказал он.

Нуров также рассказал, что погибший мужчина проработал в Дирекции меньше месяца. «Но тем не менее мы считаем его членом нашей команды. Все расходы по организации похорон нашего сотрудника мы возьмем на себя, тем более у него остались пожилая мама, супруга и двое детей», — добавил он.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Еще 7 новостей  Все новости
1 февраля

Казахстанские нокаутеры Джукембаев и Хусаинов могут выступить в андеркарте боя бывших соперников Головкина

Уход Каньяса помог Исламхану вернуться в Топ-5 самых дорогих футболистов чемпионата Казахстана

Букмекеры оценили шансы "Барыса" на победу в матче КХЛ с "Йокеритом"