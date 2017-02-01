Мимо Пхенчхана? Почему нашу паралимпийскую сборную не пускают на Игры-2018

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КОНТРИБУЦИЯ ДЛЯ МПК

История продолжает затягиваться. В августе МПК отстранил нашу команду от участия в летних Паралимпийских играх в Рио, а ПКР (Паралимпийский комитет России) лишил членства в своей организации. В ноябре был опубликован ряд требований, при выполнении которых наших паралимпийцев могут восстановить в правах. Список получился интересным. Вспомним основные положения.

Первое — ПКР должен полностью соответствовать программам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и кодексу организации.

Второе — для проверки должен быть создан координационный комитет ПКР, который будет следить за соблюдением всех требований. ПКР должен уведомлять специально созданную рабочую группу МПК о своем руководящем составе. При этом должно быть подтверждение того, что ни один из участников рабочего процесса не был уличен в нарушении антидопинговых правил и не фигурировал в докладе Макларена.

Данный пункт содержал важную ремарку: «ПКР не должен назначать чиновников в совет, исполком или на какие-то иные должности», — говорилось в пресс-релизе МПК. По сути, это, помимо прочего, являлось требованием отставки действующего главы ПКР Владимира Лукина, который одновременно является членом Совета Федерации.

Был еще ряд интересных требований. Например, ПКР:

— обязан по запросу предоставлять рабочей группе МПК всю подробную информацию обо всех своих сотрудниках, спортсменах и тренерах. Как именно предполагалось в короткие сроки собрать досье на тысячи паралимпийцев и их наставников, живущих в нашей стране и юридически не являющихся сотрудниками ПКР, не указывалось.

— встречи рабочей группы МПК с коллегами из России должны проходить вне территории нашей страны.

— ПКР обязан регулярно обеспечивать рабочими визами офицеров международного допинг-котнроля, гарантировать свободное пересечение границы РФ, транспортировку проб и доступ к спортсменам для тестирования, включая жителей так называемых «закрытых» городов. Представление о том, что общественная организация, коей является ПКР, никак не может повлиять на работу миграционных, таможенных и силовых структур России, у чиновников МПК, похоже, полностью отсутствовало.

Наконец, самое интересное. В списке критериев скрупулезно прописали денежный вопрос! Так, ПКР обязали выплачивать МПК по 250 000 евро за каждый год своего отстранения и еще по 125 тысяч евро — в течение трех лет после восстановления в правах. Таким образом, по идее чиновников МПК, наш Паралимпийский комитет обязан компенсировать расходы, связанные с увеличением числа тестируемых российских атлетов с 18 июля по 31 декабря 2016 года. Причем процедура оплаты прописана досконально — ПКР обязан был открыть счет в одном из немецких банков до 31 декабря этого года и перечислить туда сразу 500 000 евро, а в дальнейшем следить, чтобы баланс не опускался ниже отметки в 250 000.

— Контрибуция? Да это рэкет! — жестко комментировал данное требование бывший член МОК, 4-кратный олимпийский чемпион Александр Попов. — Как еще это назвать? «Дайте денег и, может быть, мы вас восстановим»… Выглядит немного странновато.

Тем не менее, в самом ПКР от подобных заявлений воздержались.

НЕЛЬЗЯ — И ТОЧКА

С тех прошло два месяца. Что изменилось?

Да ровным счетом ничего.

ПКР обратился с официальным запросом в МПК разрешить нашим атлетам участвовать в отборочных турнирах к Паралимпиаде-2018. МПК в этой просьбе отказал. Подчеркнув, что предложение отклонили «несмотря на конкретные гарантии со стороны ПКР».

Нельзя — и точка!

Официальный сайт нашего Паралимпийского комитета сообщил, что ПКР продолжит подготовку спортсменов к Играм в Пхенчхане. Так что надежда на участие наших атлетов в Паралимпиаде есть. По крайней мере — у чиновников. И, конечно, у самих атлетов. Правда, что нужно для этого сделать, четко никто не представляет.

— Есть дорожная карта по восстановлению ситуации, надо ей следовать. ПКР попытался получить разрешение выступать до решения общей ситуации, им отказали. Что тут поделаешь, надо работать дальше, — прокомментировал решение МПК вице-премьер РФ Виталий Мутко в интервью агентству «Р-Спорт».

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по спорту, туризму и молодежной политике Михаил Дегтярев заявил, что решение МПК «противоречит олимпийской хартии и всем мыслимым нормам международного права». Пессимистично настроен и член исполкома ПКР и совета спортсменов МПК Михаил Терентьев.

— Если исполком МПК занял такую жесткую позицию, то наши шансы поехать в Пхенчхан сильно уменьшились, — приводит слова Терентьева «Р-Спорт». — Руководство ПКР и я со своей стороны старались сделать все возможное, чтобы предложить какие-то варианты по выходу из сложной ситуации. Но, видимо, наши аргументы не были услышаны.

Впрочем, есть и осторожный оптимизм.