Мимо Пхенчхана? Почему нашу паралимпийскую сборную не пускают на Игры-2018
Международный паралимпийский комитет (МПК) отказал российским паралимпийцам в просьбе участвовать в квалификационных турнирах к Паралимпиаде-2018. Такое решение было принято на исполкоме ПКР в Бонне. Значит ли это, что сборная России не поедет в Корею?
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Видимо, что-то случилось...
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КОНТРИБУЦИЯ ДЛЯ МПК
История продолжает затягиваться. В августе МПК отстранил нашу команду от участия в летних Паралимпийских играх в Рио, а ПКР (Паралимпийский комитет России) лишил членства в своей организации. В ноябре был опубликован ряд требований, при выполнении которых наших паралимпийцев могут восстановить в правах. Список получился интересным. Вспомним основные положения.
Первое — ПКР должен полностью соответствовать программам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и кодексу организации.
Второе — для проверки должен быть создан координационный комитет ПКР, который будет следить за соблюдением всех требований. ПКР должен уведомлять специально созданную рабочую группу МПК о своем руководящем составе. При этом должно быть подтверждение того, что ни один из участников рабочего процесса не был уличен в нарушении антидопинговых правил и не фигурировал в докладе Макларена.
Данный пункт содержал важную ремарку: «ПКР не должен назначать чиновников в совет, исполком или на
Был еще ряд интересных требований. Например, ПКР:
— обязан по запросу предоставлять рабочей группе МПК всю подробную информацию обо всех своих сотрудниках, спортсменах и тренерах. Как именно предполагалось в короткие сроки собрать досье на тысячи паралимпийцев и их наставников, живущих в нашей стране и юридически не являющихся сотрудниками ПКР, не указывалось.
— встречи рабочей группы МПК с коллегами из России должны проходить вне территории нашей страны.
— ПКР обязан регулярно обеспечивать рабочими визами офицеров международного
Наконец, самое интересное. В списке критериев скрупулезно прописали денежный вопрос! Так, ПКР обязали выплачивать МПК по 250 000 евро за каждый год своего отстранения и еще по 125 тысяч евро — в течение трех лет после восстановления в правах. Таким образом, по идее чиновников МПК, наш Паралимпийский комитет обязан компенсировать расходы, связанные с увеличением числа тестируемых российских атлетов с 18 июля по 31 декабря 2016 года. Причем процедура оплаты прописана досконально — ПКР обязан был открыть счет в одном из немецких банков до 31 декабря этого года и перечислить туда сразу 500 000 евро, а в дальнейшем следить, чтобы баланс не опускался ниже отметки в 250 000.
— Контрибуция? Да это рэкет! — жестко комментировал данное требование бывший член МОК, 4-кратный олимпийский чемпион Александр Попов. — Как еще это назвать? «Дайте денег и, может быть, мы вас восстановим»… Выглядит немного странновато.
Тем не менее, в самом ПКР от подобных заявлений воздержались.
НЕЛЬЗЯ — И ТОЧКА
С тех прошло два месяца. Что изменилось?
Да ровным счетом ничего.
ПКР обратился с официальным запросом в МПК разрешить нашим атлетам участвовать в отборочных турнирах к Паралимпиаде-2018. МПК в этой просьбе отказал. Подчеркнув, что предложение отклонили «несмотря на конкретные гарантии со стороны ПКР».
Нельзя — и точка!
Официальный сайт нашего Паралимпийского комитета сообщил, что ПКР продолжит подготовку спортсменов к Играм в Пхенчхане. Так что надежда на участие наших атлетов в Паралимпиаде есть. По крайней мере — у чиновников. И, конечно, у самих атлетов. Правда, что нужно для этого сделать, четко никто не представляет.
— Есть дорожная карта по восстановлению ситуации, надо ей следовать. ПКР попытался получить разрешение выступать до решения общей ситуации, им отказали. Что тут поделаешь, надо работать дальше, — прокомментировал решение МПК
В свою очередь, председатель комитета Госдумы по спорту, туризму и молодежной политике Михаил Дегтярев заявил, что решение МПК «противоречит олимпийской хартии и всем мыслимым нормам международного права». Пессимистично настроен и член исполкома ПКР и совета спортсменов МПК Михаил Терентьев.
— Если исполком МПК занял такую жесткую позицию, то наши шансы поехать в Пхенчхан сильно уменьшились, — приводит слова Терентьева «Р-Спорт». — Руководство ПКР и я со своей стороны старались сделать все возможное, чтобы предложить
Впрочем, есть и осторожный оптимизм.
— Насколько я поняла, нам не отказано окончательно, — рассказала «Советскому спорту» старший тренер паралимпийской сборной России Ирина Громова. — Просто МПК ждет от ПКР
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