Слушания по иску Гончаровой и других паралимпийцев РФ к IPC пройдут 15 марта

IPC в августе принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады в Рио-де-Жанейро и лишении Паралимпийского комитета России (ПКР) членства в организации. ПКР 15 августа подал апелляцию в CAS, который 23 августа ее отклонил. Затем ПКР подал апелляцию на решение CAS в Федеральный суд Швейцарии, в которой попросил об отсрочке решения CAS, чтобы россияне смогли выступить на Паралимпиаде в Рио, но Федеральный суд Швейцарии его отклонил. В сентябре 34 российских спортсмена, в том числе Гончарова, подали объединенный иск в CAS.

Однако IPC отказал паралимпийцам в ускоренном рассмотрении иска в суде, в результате чего они лишились шансов выступить в Рио. Сообщалось, что данный иск будет рассмотрен по стандартной процедуре.