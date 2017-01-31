Слушания по иску Гончаровой и других паралимпийцев РФ к IPC пройдут 15 марта
Спортивный арбитражный суд (CAS) проведет слушания по объединенному иску Маргариты Гончаровой и других российских паралимпийцев к Международному паралимпийскому комитету (IPC) 15 марта, сообщается на сайте суда.
IPC в августе принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады в
Однако IPC отказал паралимпийцам в ускоренном рассмотрении иска в суде, в результате чего они лишились шансов выступить в Рио. Сообщалось, что данный иск будет рассмотрен по стандартной процедуре.
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