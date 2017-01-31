Вице-президент ПКР: Первоочередной задачей является восстановление членства в МПК

30 января исполнительный комитет МПК не разрешил россиянам участвовать в квалификационных соревнованиях зимних Паралимпийских игр 2018 года. В пресс-релизе МПК от 31 января говорится, что вопрос восстановления ПКР будет обсуждаться в мае на исполкоме организации.

«Критерии по восстановлению мы выполняем. До этого МПК писал, что может разрешить участвовать россиянам в Паралимпийских играх по остаточному принципу, то есть если кто-то откажется. Сейчас первоочередная задача — восстановить членство ПКР», — сказала Баталова.

«Если не входишь в состав МПК, то не имеешь права выступать, не имеешь голоса, никто тебя слушать не будет. Если мы хотим сотрудничать и продолжать работу, нужно восстановиться», — подытожила Баталова.