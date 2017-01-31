Вице-президент ПКР: Первоочередной задачей является восстановление членства в МПК
МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Первоочередная задача Паралимпийского комитета России (ПКР) — восстановление членства в Международном паралимпийском комитете (МПК), заявила ТАСС
вице-президент ПКР Рима Баталова.
30 января исполнительный комитет МПК не разрешил россиянам участвовать в квалификационных соревнованиях зимних Паралимпийских игр 2018 года. В
«Критерии по восстановлению мы выполняем. До этого МПК писал, что может разрешить участвовать россиянам в Паралимпийских играх по остаточному принципу, то есть если
«Если не входишь в состав МПК, то не имеешь права выступать, не имеешь голоса, никто тебя слушать не будет. Если мы хотим сотрудничать и продолжать работу, нужно восстановиться», — подытожила Баталова.
7 августа 2016 года МПК приостановил членство ПКР, что стало причиной недопуска всех российских спортсменов к Паралимпиаде-2016 в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter