Терентьев: Восстановление членства ПКР в мае позволит россиянам выступить на ОИ-2018

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

30 января исполнительный комитет МПК принял решение не допускать россиян к участию в квалификационных соревнованиях зимних Игр 2018 года. В пресс-релизе МПК от 31 января говорится, что вопрос восстановления ПКР будет обсуждаться в мае на исполкоме организации.

«Решение МПК не допускать россиян к квалификационным соревнованиям Игр-2018 сейчас оставляет мало шансов на участие спортсменов в Паралимпийских играх, однако они есть. Это будет очень сложный путь, будут проведены дополнительные квалификации, но уже в следующем сезоне. И раз МПК считает, что возможное восстановление членства Паралимпийского комитета России в мае оставляет шансы на участие в Паралимпиаде в Корее, значит, они действительно есть», — сказал Терентьев.