ОКР: Никто из наказанных олимпийцев РФ не последовал примеру Болта и не вернул медали
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Ни один из российских призеров летних Игр 2008 и 2012 годов, лишенных медалей Международным олимпийским комитетом (МОК) после перепроверки
допинг-проб, пока не последовал примеру ямайского бегуна Усэйна Болта, который вернул золото пекинской Олимпиады в эстафете.
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Об этом сообщила ТАСС руководитель правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова.
В минувшую среду Международный олимпийский комитет из- за положительного
«Никто из российских спортсменов, чьи результаты на Олимпийских играх аннулировал МОК, пока не последовал примеру Болта и не вернул до сегодняшнего дня свои награды», — отметила Бриллиантова.
МОК после перепроверки
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