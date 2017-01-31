ОКР: никто из наказанных олимпийцев РФ не последовал примеру Болта и не вернул медали

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Об этом сообщила ТАСС руководитель правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова.

В минувшую среду Международный олимпийский комитет из- за положительного допинг-теста Несты Картера аннулировал результат команды Ямайки в эстафете 4×100 м, завоевавшей золотые медали Игр-2008. Спустя два дня многократный олимпийский чемпион Усэйн Болт, бежавший ту эстафету, заявил, что вернул награду в МОК.

«Никто из российских спортсменов, чьи результаты на Олимпийских играх аннулировал МОК, пока не последовал примеру Болта и не вернул до сегодняшнего дня свои награды», — отметила Бриллиантова.