Украинские спортсмены завоевали четыре награды за первые два дня Универсиады

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В Алматы (Казахстан) завершился второй соревновательный день зимней Универсиады-2017, где спортсмены сборной Украины завоевали уже четыре награды — серебро и 3 бронзы, сообщает официальный сайт соревнований.

26-летняя украинка Аннамари Данча завоевала серебряную медаль в параллельном гигантском слаломе. В большом финале украинка уступила польке Александре Крол. Бронзу выиграла еще одна представительница Польши Каролина Штокфиш, опередив в малом финале своею соотечественницу Веронику Бела.

21-летний Александр Белинский стал бронзовым призером в параллельном гигантском слаломе. В малом финале он выиграл у представителя Польши Михала Новачика. Золото завоевал россиянин Богдан Богданов, опередив в финале своего соотечественника Владислава Шкурихина.

Вторую бронзу Белинский завоевал в гигантском слаломе, где в борьбе за 3−4 места опередил по сумме двух заездов россиянина Владислава Шурамшина. Золото завоевал Оскар Квятковски из Польши, опередив по сумме двух заездов Богданова.

Бронзу в индивидуальной гонке по биатлону завоевала Надежда Белкина с отставанием от победительницы в 2 минуты 23,6 секунды (5 промахов). Золото у Алины Райковой из Казахстана — 59 минут 48,7 секунды (2), серебро — у ее соотечественницы Галины Вишневской — 2 минуты 21,1 секунды отставания (4).

В общекомандном зачете сборная Украины идет на 8-м месте (0−1−3, 4). Лидирует сборная России (8−7−2, 17), следом идут команды Казахстана (2−2−4, 8) и Китая (2−1−2, 5).

Зимняя Универсиада проходит в Алматы с 29 января по 8 февраля.