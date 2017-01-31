Российские спортсмены завоевали восемь медалей во второй день Универсиады

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Всего во второй день было разыграно девять комплектов наград из запланированных 11. Соревнования по горнолыжному спорту и лыжному двоеборью были перенесены из-за непогоды.

В составе российской сборной обладателями золота стали лыжники Анна Нечаевская и Дмитрий Ростовцев (в гонках преследования), конькобежка Александра Качуркина (на дистанции 1500 м) и сноубордист Богдан Богданов (в параллельном слаломе), для которого эта победа стала второй на нынешней Универсиаде.

В общекомандном зачете сборная России продолжает лидировать, имея в активе 17 наград — восемь золотых, семь серебряных и две бронзовых. На втором месте идет команда Казахстана, у которой два золота, два серебра и четыре бронзы, на третьем — сборная Китая (2−1−2).

Соревнования завершатся 8 февраля. Следующая зимняя Универсиада пройдет в Красноярске в 2019 году.