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https://sport.mail.ru/news/olympics/28612957/
31 января 2017, 14:55 | Олимпизм | ТАСС

Российские спортсмены завоевали восемь медалей во второй день Универсиады

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали четыре золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль во второй соревновательный день зимней Универсиады, которая проходит в Алма-Ате.

Российские спортсмены завоевали четыре золотые три серебряные и одну бронзовую награды. Увеличить
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Всего во второй день было разыграно девять комплектов наград из запланированных 11. Соревнования по горнолыжному спорту и лыжному двоеборью были перенесены из-за непогоды.

В составе российской сборной обладателями золота стали лыжники Анна Нечаевская и Дмитрий Ростовцев (в гонках преследования), конькобежка Александра Качуркина (на дистанции 1500 м) и сноубордист Богдан Богданов (в параллельном слаломе), для которого эта победа стала второй на нынешней Универсиаде.

В общекомандном зачете сборная России продолжает лидировать, имея в активе 17 наград — восемь золотых, семь серебряных и две бронзовых. На втором месте идет команда Казахстана, у которой два золота, два серебра и четыре бронзы, на третьем — сборная Китая (2−1−2).

Соревнования завершатся 8 февраля. Следующая зимняя Универсиада пройдет в Красноярске в 2019 году.
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