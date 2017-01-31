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https://sport.mail.ru/news/olympics/28612186/
31 января 2017, 14:14 | Олимпизм | Р-Спорт

МОК подтвердил, что информатор WADA Степанов работает консультантом по допингу

МОСКВА, 31 янв — Р-Спорт, Артем Калинин. Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил агентству «Р-Спорт», что информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) и бывший сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталий Степанов работает в организации, консультируя ее по вопросам допинг-контроля.

Ранее Life опубликовал полученные хакерской группой Fancy Bears документы, согласно которым Степанов получает от МОК зарплату в размере 10 тысяч долларов в месяц, работая при этом 10 дней.

«Бывший сотрудник РУСАДА Виталий Степанов консультирует МОК по всем вопросам допинг-контроля и защиты чистых спортсменов, — сообщили в пресс-службе. — Юлия Степанова получила финансовую и иную помощь, чтобы она могла продолжить спортивную карьеру и потенциально присоединиться к какому-то национальному олимпийскому комитету».

Степанов и его супруга Юлия стали основными информаторами для фильма немецкого журналиста Хайо Зеппельта, вышедшего на телеканале ARD, о применении допинга российскими легкоатлетами, который привел к расследованию WADA и последующему отстранению российских легкоатлетов от Олимпиады-2016. В настоящее время Степановы с маленьким сыном проживают в Северной Америке. Ранее стало известно, что в МОК предоставят работу семье информаторов.
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