МОК подтвердил, что информатор WADA Степанов работает консультантом по допингу
МОСКВА, 31 янв —
Р-Спорт, Артем Калинин. Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил агентству «Р-Спорт», что информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) и бывший сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталий Степанов работает в организации, консультируя ее по вопросам допинг-контроля.
Ранее Life опубликовал полученные хакерской группой Fancy Bears документы, согласно которым Степанов получает от МОК зарплату в размере 10 тысяч долларов в месяц, работая при этом 10 дней.
«Бывший сотрудник РУСАДА Виталий Степанов консультирует МОК по всем вопросам
Степанов и его супруга Юлия стали основными информаторами для фильма немецкого журналиста Хайо Зеппельта, вышедшего на телеканале ARD, о применении допинга российскими легкоатлетами, который привел к расследованию WADA и последующему отстранению российских легкоатлетов от Олимпиады-2016. В настоящее время Степановы с маленьким сыном проживают в Северной Америке. Ранее стало известно, что в МОК предоставят работу семье информаторов.
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