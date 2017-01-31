«Нельзя зарабатывать политические очки на третировании инвалидов»

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— Честно говоря, после избрания Дональда Трампа я надеялся, что это прекратится. Особенно травля паралимпийских спортсменов, потому что к ним никаких особых претензий не предъявлялось. Положительных допинг-проб особо ни у кого не было найдено. По крайней мере, процент был не выше, чем по всему миру.

В отличие от МОК, который предъявил серьезные претензии в отношении наших спортсменов,

Паралимпийский комитет ни претензий не выдвигал, ни имен, ни видов спорта не называл. Было только сказано, что у них есть подозрения, что российские спортсмены могли использовать допинг, поэтому Паралимпийский комитет России надо исключить. То есть это было сделано в нарушение всех юридических законов.

МОК, даже имея веские основания, таких решений в адрес России не принимал. И все удивились, почему Паралимпийский комитет вынес такое решение.

От Филипа Крэйвена, президента МПК, я ожидал чего-то такого. Человек всегда себя некрасиво вел. Его так здорово принимали в России, он отмечал, что Игры в Сочи были лучшими среди тех, которые он видел. И решения, которые потом выносил Крэйвен, чисто политические, предвзятые. Возможно, его где-то внутренне ломает, но он идет на поводу у каких-то сил. Не понимаю, как человек мог развернуться на 180 градусов? Полгода назад он говорил одно, а теперь — прямо противоположное. Причем занимает такую жесткую позицию, которую не занимал даже МОК. Причем у Крэйвена не было никаких оснований, только «нам так кажется, что они могли принимать допинг». Понятно, что теперь он не может пойти на попятную и будет гнуть эту линию до конца, пока не уйдет с поста. К сожалению, может быть уже поздно, и откатывать это решение назад может получиться трудно.

Можно провести параллели с Бараком Обамой: человек уходит и поджигает мосты, чтобы человеку, который придет ему на смену, было трудно их наводить заново.

Очень обидно, когда политику начинают строить на инвалидах. Можно понять, когда люди зарабатывают себе очки, помогая инвалидам. Но когда их зарабатывают, третируя инвалидов… Тем более он и сам инвалид. Он столько лет создавал паралимпийскую семью, чтобы перед тем, как уйти, разрушить все своими руками, перечеркнув все, что он раньше делал хорошего? По-человечески я не могу это понять.

— Насколько трудно спортсменам продолжать тренироваться, зная, что нет возможности участвовать в соревнованиях?

— Конечно, очень сложно! Готовиться нужно планомерно, на протяжении многих лет показывать хорошие результаты на международных соревнованиях.

И мне тут непонятно, ведь наши спортсмены, которые выигрывают на международных соревнованиях (а чтобы иметь право быть включенным в сборную на Паралимпиаду, нужно иметь хороший рейтинг и попадать в десятку) они же проходят постоянно допинг-контроль.

Когда ты работаешь и знаешь точно, что ты, если выиграешь эти и эти соревнования, будешь иметь хороший шанс попасть на Олимпиаду, а если еще и эти, то попадешь точно — это одно состояние. Ты готовишься к соревнованиям, к конкретным числам, выводишь себя на пик формы. А потом — бах, и ты не едешь. Как бывший спортсмен, я считаю, что это очень сложно.

Нужно постоянно быть «чистым», естественно, а это очень сложно.

Запрещенные препараты зачастую содержатся в тех лекарствах, которые выписывают спортсменам с ограниченными возможностями. И им приходится отказываться от них, чтобы быть «чистыми».

Хотя речь идет не о допинге, эти лекарства не являются стероидами. В Америке некоторые спортсмены, например, гимнастки и теннисистки, принимают стероиды, а у нас спортсмена дисквалифицируют, если он «Нафтизин» в нос закапал.

Даже если наших спортсменов в конце концов допустят (будем надеяться), это все равно сказывается на подготовке. У каждого человека своя нервная система, каждый по-своему переживает. И одно дело, когда ты в хорошем настроении готовишься, а другое, когда ты постоянно думаешь и переживаешь — допустят, не допустят. Конечно, это сказывается на результатах.

Очень непорядочно ведет себя по отношению к нашим спортсменам Международный паралимпийский комитет. Ему должно быть стыдно.

— Российские паралимпийцы всегда демонстрировали отличные результаты на Играх. Без наших спортсменов они обеднеют?

— Конечно! И самое интересное: последняя летняя Паралимпиада проходила где? В Лондоне! Наши выступили прекрасно. Как думаете, на родине Крэйвена могли быть махинации с допинг-пробами? Конечно, нет! США и Великобритания в нас видят основного соперника, и поэтому все происходит.

— Что делать? Куда сейчас может обратиться российская сторона?

— Мне кажется, что вопрос должен решаться уже не на уровне Филипа Крэйвена. Он будет гнуть свою линию до конца. Это уже, наверное, вопрос больших политиков.

Когда в Госдуме выступал министр иностранных дел Сергей Лавров, он говорил, что государство считает этот вопрос одним из самых важных. Надеюсь, что это все должно выйти на какой-то более высокий политический уровень, так как все уже понимают, что это политика.

Надо закончить все эти грязные игры и договориться о вменяемых правилах, по которым мы отслеживаем чистоту спортсменов. Не должна одна сторона диктовать условия. Должны быть правила, адекватные и понятные для всех.

Не должно быть так, что наших дисквалифицируют за какой-то полупрепарат, который то ли входит в 2000 запрещенных, то ли не входит, а их спортсменам WADA в открытую разрешает принимать стероиды.

И сейчас ведь еще идет отток в олимпийских видах спорта. Если раньше было развитие, программа расширялась, то сейчас пошел откат. Причем выводить из олимпийской программы пытаются те виды спорта, где особенно традиционно сильна сборная России.

Дошло до абсурда, когда Международный олимпийский комитет пытался вывести из числа олимпийских видов спорта родоначальника Олимпиад еще в Древней Греции — греко-римскую борьбу. Это же вообще абсурд!

Думаю, к этому придет, и договариваться должны руководители стран. Потому что все эти МОК и МПК дошли до какого-то тупика, что уже очень сложно дальше о чем-либо договориться. Без политического договора или хотя бы разговора вряд ли удастся возродить эти добрые олимпийские отношения.

Главное, что правила должны быть одни для всех. Спортсмен должен выходить на соревнования и думать только о спорте, а не о политике.