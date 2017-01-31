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31 января 2017, 13:12 | Олимпизм | Sports.kz

Казахстан опередил Китай в медальном зачете Универсиады-2017

Сборная Казахстана поднялась на второе место медального зачета зимней Универсиады-2017, проходящей в Алматы, сообщает Sports.kz.

Сборная Казахстана поднялась на второе место медального зачета зимней Универсиады-2017 проходящей в <span class=error>Алматы</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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Это произошло после того, как фристайлисты Жанбота Алдабергенова и Баглан Инкарбек выиграли золотые медали в смешанной командной акробатике. Это «золото» стало вторым для нашей сборной (первое завоевала биатлонистка Алина Райкова).

Таким образом, Казахстан вышел на второе место промежуточного медального зачета, опередив Китай и уступая лишь России, имеющей семь золотых наград, однако положение может измениться к концу соревновательного дня.

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