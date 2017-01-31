Казахстан опередил Китай в медальном зачете Универсиады-2017

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Это произошло после того, как фристайлисты Жанбота Алдабергенова и Баглан Инкарбек выиграли золотые медали в смешанной командной акробатике. Это «золото» стало вторым для нашей сборной (первое завоевала биатлонистка Алина Райкова).

Таким образом, Казахстан вышел на второе место промежуточного медального зачета, опередив Китай и уступая лишь России, имеющей семь золотых наград, однако положение может измениться к концу соревновательного дня.