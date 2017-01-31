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https://sport.mail.ru/news/olympics/28607325/
31 января 2017, 8:43 | Олимпизм | Vesti.kz

Соревнования Универсиады-2017 перенесены из-за погодных условий

Из-за плохих погодных условий в Алматы организаторы отложили соревнования зимней Универсиады на нескольких спортивных объектах города, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Из-за погодных условий на трассах горнолыжного комплекса «Шымбулак» перенесли соревнования по женскому супергиганту, входящего в программу горнолыжной комбинации. Помимо этого отменены прыжки с трамплинов в дисциплине лыжное двоеборье, которое проходит на комплексе трамплинов «Сункар». Возможны изменения в графике соревнований по биатлону и лыжным гонкам на лыжно-биатлонном комплексе «Алатау».

Ранее казахстанская лыжница Анна Шевченко завоевала бронзовую медаль в гонке преследования на дистанции пять километров. Ознакомиться с медальным зачетом Универсиады в Алматы можно здесь.

Напомним, Казахстан завершил первый медальный день Универсиады-2017 на пятом месте (одно «серебро», две «бронзы»). Возглавляет список сборная России (четыре золотых, четыре серебряных и одна бронзовая медали). На третьем месте Китай с двумя золотыми и одной бронзовой медалями.
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