Соревнования Универсиады-2017 перенесены из-за погодных условий

Из-за погодных условий на трассах горнолыжного комплекса «Шымбулак» перенесли соревнования по женскому супергиганту, входящего в программу горнолыжной комбинации. Помимо этого отменены прыжки с трамплинов в дисциплине лыжное двоеборье, которое проходит на комплексе трамплинов «Сункар». Возможны изменения в графике соревнований по биатлону и лыжным гонкам на лыжно-биатлонном комплексе «Алатау».

Ранее казахстанская лыжница Анна Шевченко завоевала бронзовую медаль в гонке преследования на дистанции пять километров. Ознакомиться с медальным зачетом Универсиады в Алматы можно здесь.

Напомним, Казахстан завершил первый медальный день Универсиады-2017 на пятом месте (одно «серебро», две «бронзы»). Возглавляет список сборная России (четыре золотых, четыре серебряных и одна бронзовая медали). На третьем месте Китай с двумя золотыми и одной бронзовой медалями.