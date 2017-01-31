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https://sport.mail.ru/news/olympics/28607310/
31 января 2017, 8:37 | Олимпизм | Sports.kz

Ряд соревнований Универсиады-2017 перенесены из-за непогоды

Из-за тумана и снега отложены старты по нескольким дисциплинам Универсиады-2017. Алматы накрыл туман, и по всему городу идет снег. Из-за капризов природы организаторам Универсиады приходится быстро принимать решения.

<nobr>Из-за </nobr>тумана и снега отложены старты по нескольким дисциплинам Универсиады-2017. <span class=error>Алматы</span> накрыл туман и по всему городу идет снег. <nobr>Из-за </nobr>капризов природы организаторам Универсиады приходится быстро принимать решения. Увеличить
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На данный момент перенесены комбинированный слалом-гигант у женщин и прыжки с трамплина в лыжном двоеборье. Также, перенесены на лучшие времена соревнования по сноуборду (дисциплина «параллельный слалом») и прыжки с трамплина в лыжном двоеборье у мужчин.

В расписание Универсиады, по сообщению «Казгидромета», вмешался южный циклон, который принес осадки, ветер и туман. Судя по информации на главном метеорологическом сайте страны, такая погода в Алматы может растянуться на два дня.

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