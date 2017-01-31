Ряд соревнований Универсиады-2017 перенесены из-за непогоды

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На данный момент перенесены комбинированный слалом-гигант у женщин и прыжки с трамплина в лыжном двоеборье. Также, перенесены на лучшие времена соревнования по сноуборду (дисциплина «параллельный слалом») и прыжки с трамплина в лыжном двоеборье у мужчин.

В расписание Универсиады, по сообщению «Казгидромета», вмешался южный циклон, который принес осадки, ветер и туман. Судя по информации на главном метеорологическом сайте страны, такая погода в Алматы может растянуться на два дня.