Ряд соревнований Универсиады-2017 перенесены из-за непогоды
Из-за тумана и снега отложены старты по нескольким дисциплинам Универсиады-2017. Алматы накрыл туман, и по всему городу идет снег. Из-за капризов природы организаторам Универсиады приходится быстро принимать решения.
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На данный момент перенесены комбинированный
В расписание Универсиады, по сообщению «Казгидромета», вмешался южный циклон, который принес осадки, ветер и туман. Судя по информации на главном метеорологическом сайте страны, такая погода в Алматы может растянуться на два дня.
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