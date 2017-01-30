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30 января 2017, 22:31 | Олимпизм | ТАСС

Решение исполкома МПК не закрывает дорогу российским паралимпийцам на Игры-2018

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Решение исполнительного комитета Международного паралимпийского комитета (МПК) не закрывает дорогу российским спортсменам на Игры 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане. Об этом говорится в пресс-релизе организации, который оказался в распоряжении ТАСС.

«Решение МПК не означает, что дверь для россиян на Игры в следующем году закрыта», — говорится в пресс-релизе.
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Терентьев: Паралимпийцев России могут допустить до Игр-2018 после смены руководства МПК

Терентьев: Паралимпийцев России могут допустить до Игр-2018 после смены руководства МПК

МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские паралимпийцы могут быть допущены до участия в Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане после смены руководства Международного паралимпийского комитета (МПК), которая должна произойти в сентябре. Такое мнение ТАСС высказал член Совета спортсменов МПК Михаил Терентьев.
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