Решение исполкома МПК не закрывает дорогу российским паралимпийцам на Игры-2018
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Решение исполнительного комитета Международного паралимпийского комитета (МПК) не закрывает дорогу российским спортсменам на Игры 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане. Об этом говорится в
пресс-релизе организации, который оказался в распоряжении ТАСС.
«Решение МПК не означает, что дверь для россиян на Игры в следующем году закрыта», — говорится в
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