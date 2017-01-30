Решение исполкома МПК не закрывает дорогу российским паралимпийцам на Игры-2018

МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские паралимпийцы могут быть допущены до участия в Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане после смены руководства Международного паралимпийского комитета (МПК), которая должна произойти в сентябре. Такое мнение ТАСС высказал член Совета спортсменов МПК Михаил Терентьев.