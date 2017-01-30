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30 января 2017, 22:42 | Олимпизм | Чемпионат.com

Премию Михаэля Шумахера вручили паралимпийской чемпионке

Паралимпийская чемпионка 2016 года в прыжках в длину Ванесса Лоу стала первой лауреаткой премии Keep Fighting Award, которую спонсирует семья Михаэля Шумахера. Вручение прошло 30 января в Дюссельдорфе. Приз Лоу вручил президент ФИА Жан Тодт.

Паралимпийская чемпионка 2016 года в прыжках в длину Ванесса <span class=error>Лоу</span> стала первой <span class=error>лауреаткой</span> премии <span class=error>Keep</span> Fighting Award которую <span class=error>спонсирует</span> семья <span class=error>Михаэля</span> <span class=error>Шумахера</span>. Увеличить
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Keep Fighting Award — инициатива семьи Шумахера, направленная на поддержку благотворительности.

«Мы пытаемся показать Михаэля как спортсмена и бойца. Мы планируем множество всего: футбольные матчи, аукционы с предметами из его частной коллекции. То, в чём могут поучаствовать фанаты», — цитирует менеджера гонщика Сабину Кем Speedweek.
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