Премию Михаэля Шумахера вручили паралимпийской чемпионке

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Keep Fighting Award — инициатива семьи Шумахера, направленная на поддержку благотворительности.



«Мы пытаемся показать Михаэля как спортсмена и бойца. Мы планируем множество всего: футбольные матчи, аукционы с предметами из его частной коллекции. То, в чём могут поучаствовать фанаты», — цитирует менеджера гонщика Сабину Кем Speedweek.