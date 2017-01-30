Россиянам не разрешили отбираться на Паралимпиаду-2018. Что дальше?

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ЗАЯВЛЕНИЕ ПКР

ПКР получен ответ от МПК за подписью президента МПК Филиппа Крэйвена на предложение ПКР разрешить российским паралимпийским спортсменам участвовать в международных квалификационных соревнованиях к Паралимпийским зимним играм-2018 года в Пхенчхане при конкретных гарантиях с нашей стороны.

В ответе господин Крэйвен сообщает, что предложения ПКР были представлены членам исполкома МПК. Исполком МПК рассмотрел и обсудил их 29 января на своем заседании в Бонне. После обсуждения этого вопроса исполком МПК принял решение отклонить предложения ПКР.

Со своей стороны, хотелось бы заявить следующее:

— ПКР оставляет за собой право отстаивать законные права российских паралимпийцев в установленном порядке в соответствии с российским и международным законодательством;.

— ПКР продолжит подготовку российских спортсменов-инвалидов к зимним Паралимпийским Играм в Корее;.

— ПКР подтверждает, что главное его дело — развитие Паралимпийского движения в России, привлечение во всех регионах страны как можно большего числа людей с ограниченными возможностями здоровья к занятиям физической культурой и спортом;.

— ПКР продолжит активную работу по обеспечению чистоты паралимпийского спорта, соблюдению принципов честной спортивной борьбы и формированию в российском обществе атмосферы нетерпимости к употреблению допинга в спорте;.

— Принципиальная позиция ПКР — допингу не должно быть места в спорте, конкретные виновные в нарушении антидопинговых правил должны быть серьезно наказаны, никакой государственной системы поддержки применения допинга в России не существовало и не существует;.

— ПКР продолжит строго выполнять свои обязательства и тесно взаимодействовать с международными организациями по антидопинговому обеспечению спортсменов.

«МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ГОТОВИТЬСЯ К ПАРАЛИМПИАДЕ-2018, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО»

— Это удар для спортсменов, потому что наши спортсмены, конечно же, очень хотят участвовать в Играх, — сказал «СЭ» глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин. — Без разбора кто прав, а кто виноват нам фактически создают условия, при которых это будет невозможно. Потому что классификационные соревнования уже начались, а без них участие невозможно. Поэтому фактически речь идет о том, что поставлена непреодолимая преграда перед вопросом об участии россиян в Играх в Корее. Это очень плохо, прежде всего, для наших спортсменов, которые ни в чем не виноваты, пока они не обвинены. Поэтому это нас очень огорчает.

— Что можно сделать в этой ситуации?

— Мы предпринимали и предпринимаем все предусмотренные законом действия для того, чтобы разрешить вопрос о нашем участии. Сможем мы это сделать или нет — не знаем, но все, что в наших силах, мы сделаем обязательно. Делаем и будем делать. В том числе и судебные процессы, ведь это законное средство разрешения споров. Мы в них участвуем. Под словом «мы» я подразумеваю наших спортсменов, которые не согласны с такими решениями, когда невиновных людей с недоказанной виной отстраняют и лишают их права участвовать в соревнованиях. Поэтому можно подавать в суды, мы эти вопросы рассматривали и рассматриваем.

— Важно поддержать спортсменов в этой ситуации, конечно.

— Мы продолжаем готовиться к Играм, несмотря на это решение исполкома МПК. Мы будем тренироваться. И также будем развивать вширь паралимпийское движение в стране. Оно развивается, этот процесс необратим, и он зависит прежде всего от нас самих, а во вторую очередь от того, когда и при каких обстоятельствах мы возобновим наше участие в Паралимпиаде. Тем более что речь идет о зимних Играх. Будем работать и использовать все наши возможности, а там посмотрим, что получится. Я хотел бы напомнить, что мы обратились в МПК по рекомендации рабочей группы, которая была создана для того, чтобы проходить с нами дорожную карту, которая бы сделала возможным наше участие в Играх. Первая наша попытка оказалась, видите, неэффективной. Не по нашей вине. Но мы будем продолжать эти попытки, мы ведь дали замечания и конкретизации к дорожной карте, которая была прислана. Сейчас мы ждем комментариев со стороны рабочей группы МПК. Будем продолжать работу и посмотрим, что из этого получится.

— На финансовом положении паралимпийского комитета или отдельных паралимпийских видов спорта насколько ситуация сказалась?

— Мы благодарны за помощь — нам помогает и общественность, и государство. Но в принципе неучастие в летних, а теперь вот и реальная возможность неучастия в зимних Играх, конечно, влияет негативным образом на наше финансовое положение. И это при том условии, что одним из аспектов дорожной карты являются очень серьезные финансовые расходы. Это ставит нас в трудное положение, с финансами у нас не все в порядке. Хотя, повторяю, мы очень благодарны всем тем общественным органам и государству, которые стараются нам помочь.

«НАДО РАБОТАТЬ ДАЛЬШЕ»

Виталий МУТКО, вице-премьер РФ:

— Сложно сейчас что-то комментировать. Они (МПК и ПКР) работают, взаимодействуют между собой. Не дали выступать, потому что, как я понимаю, хотят полностью рассматривать соответствие ПКР (критериям). ПКР представил свою позицию, пока она отклонена. Есть дорожная карта по восстановлению, надо ей следовать. ПКР попытался получить разрешение выступать до решения общей ситуации, им отказали. Что тут сделаешь, надо работать дальше. Есть дорожная карта, которую надо пройти. («Р-Спорт»).

Михаил ТЕРЕНТЬЕВ, член исполкома ПКР и Совета спортсменов МПК:

— Если исполком IPC занял такую жесткую позицию, то наши шансы сильно уменьшились. Если вообще не исчезла возможность участия (в квалификационных стартах). Руководство ПКР и я, со своей стороны, старались сделать все возможное, чтобы предложить какие-то варианты по выходу из сложной ситуации. Как МПК, так и дать возможность нашим спортсменам участвовать в стартах. Но, видимо, аргументы не были услышаны. («Р-Спорт»).

ЗАЯВЛЕНИЕ МПК

«В воскресенье исполком МПК анонимным решением отклонил обращение ПКР по допуску атлетов на предстоящие квалификационные соревнования зимних Паралимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Дисквалификация ПКР, которая ведет отсчет с 7 августа 2016 года, сейчас остается в силе, потому что ПКР пока не соответствует критериям восстановления членства, опубликованным в ноябре 2016 года, — говорится в сообщении на официальном сайте МПК, опубликованном позже. — Решение МПК не обязательно закрывает двери возможного участия в Паралимпиаде для России. Если ПКР продолжит сотрудничать с целевой группой МПК и будет отвечать критериям восстановления членства, то МПК снимет отстранение. В этом случае спортсмены будут допущены к участию в отборочных соревнованиях. Как альтернатива, они могут получить индивидуальные допуски или квоты, которых по тем или иным причинам могут быть лишены другие страны».