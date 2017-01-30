Россиянам не разрешили отбираться на Паралимпиаду-2018. Что дальше?
Исполком Международного паралимпийского комитета (МПК) отклонил предложение Паралимпийского комитета России (ПКР) об участии российских паралимпийцев в квалификационных соревнованиях к зимним Паралимпийским играм-2018 в корейском Пхенчхане при конкретных гарантиях с российской стороны, сообщила
пресс-служба ПКР.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПКР
ПКР получен ответ от МПК за подписью президента МПК Филиппа Крэйвена на предложение ПКР разрешить российским паралимпийским спортсменам участвовать в международных квалификационных соревнованиях к Паралимпийским зимним играм-2018 года в Пхенчхане при конкретных гарантиях с нашей стороны.
В ответе господин Крэйвен сообщает, что предложения ПКР были представлены членам исполкома МПК. Исполком МПК рассмотрел и обсудил их 29 января на своем заседании в Бонне. После обсуждения этого вопроса исполком МПК принял решение отклонить предложения ПКР.
Со своей стороны, хотелось бы заявить следующее:
— ПКР оставляет за собой право отстаивать законные права российских паралимпийцев в установленном порядке в соответствии с российским и международным законодательством;.
— ПКР продолжит подготовку российских
— ПКР подтверждает, что главное его дело — развитие Паралимпийского движения в России, привлечение во всех регионах страны как можно большего числа людей с ограниченными возможностями здоровья к занятиям физической культурой и спортом;.
— ПКР продолжит активную работу по обеспечению чистоты паралимпийского спорта, соблюдению принципов честной спортивной борьбы и формированию в российском обществе атмосферы нетерпимости к употреблению допинга в спорте;.
— Принципиальная позиция ПКР — допингу не должно быть места в спорте, конкретные виновные в нарушении антидопинговых правил должны быть серьезно наказаны, никакой государственной системы поддержки применения допинга в России не существовало и не существует;.
— ПКР продолжит строго выполнять свои обязательства и тесно взаимодействовать с международными организациями по антидопинговому обеспечению спортсменов.
«МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ГОТОВИТЬСЯ К ПАРАЛИМПИАДЕ-2018, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО»
— Это удар для спортсменов, потому что наши спортсмены, конечно же, очень хотят участвовать в Играх, — сказал «СЭ» глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин. — Без разбора кто прав, а кто виноват нам фактически создают условия, при которых это будет невозможно. Потому что классификационные соревнования уже начались, а без них участие невозможно. Поэтому фактически речь идет о том, что поставлена непреодолимая преграда перед вопросом об участии россиян в Играх в Корее. Это очень плохо, прежде всего, для наших спортсменов, которые ни в чем не виноваты, пока они не обвинены. Поэтому это нас очень огорчает.
— Что можно сделать в этой ситуации?
— Мы предпринимали и предпринимаем все предусмотренные законом действия для того, чтобы разрешить вопрос о нашем участии. Сможем мы это сделать или нет — не знаем, но все, что в наших силах, мы сделаем обязательно. Делаем и будем делать. В том числе и судебные процессы, ведь это законное средство разрешения споров. Мы в них участвуем. Под словом «мы» я подразумеваю наших спортсменов, которые не согласны с такими решениями, когда невиновных людей с недоказанной виной отстраняют и лишают их права участвовать в соревнованиях. Поэтому можно подавать в суды, мы эти вопросы рассматривали и рассматриваем.
— Важно поддержать спортсменов в этой ситуации, конечно.
— Мы продолжаем готовиться к Играм, несмотря на это решение исполкома МПК. Мы будем тренироваться. И также будем развивать вширь паралимпийское движение в стране. Оно развивается, этот процесс необратим, и он зависит прежде всего от нас самих, а во вторую очередь от того, когда и при каких обстоятельствах мы возобновим наше участие в Паралимпиаде. Тем более что речь идет о зимних Играх. Будем работать и использовать все наши возможности, а там посмотрим, что получится. Я хотел бы напомнить, что мы обратились в МПК по рекомендации рабочей группы, которая была создана для того, чтобы проходить с нами дорожную карту, которая бы сделала возможным наше участие в Играх. Первая наша попытка оказалась, видите, неэффективной. Не по нашей вине. Но мы будем продолжать эти попытки, мы ведь дали замечания и конкретизации к дорожной карте, которая была прислана. Сейчас мы ждем комментариев со стороны рабочей группы МПК. Будем продолжать работу и посмотрим, что из этого получится.
— На финансовом положении паралимпийского комитета или отдельных паралимпийских видов спорта насколько ситуация сказалась?
— Мы благодарны за помощь — нам помогает и общественность, и государство. Но в принципе неучастие в летних, а теперь вот и реальная возможность неучастия в зимних Играх, конечно, влияет негативным образом на наше финансовое положение. И это при том условии, что одним из аспектов дорожной карты являются очень серьезные финансовые расходы. Это ставит нас в трудное положение, с финансами у нас не все в порядке. Хотя, повторяю, мы очень благодарны всем тем общественным органам и государству, которые стараются нам помочь.
«НАДО РАБОТАТЬ ДАЛЬШЕ»
Виталий МУТКО,
— Сложно сейчас
Михаил ТЕРЕНТЬЕВ, член исполкома ПКР и Совета спортсменов МПК:
— Если исполком IPC занял такую жесткую позицию, то наши шансы сильно уменьшились. Если вообще не исчезла возможность участия (в квалификационных стартах). Руководство ПКР и я, со своей стороны, старались сделать все возможное, чтобы предложить
ЗАЯВЛЕНИЕ МПК
«В воскресенье исполком МПК анонимным решением отклонил обращение ПКР по допуску атлетов на предстоящие квалификационные соревнования зимних Паралимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Дисквалификация ПКР, которая ведет отсчет с 7 августа 2016 года, сейчас остается в силе, потому что ПКР пока не соответствует критериям восстановления членства, опубликованным в ноябре 2016 года, — говорится в сообщении на официальном сайте МПК, опубликованном позже. — Решение МПК не обязательно закрывает двери возможного участия в Паралимпиаде для России. Если ПКР продолжит сотрудничать с целевой группой МПК и будет отвечать критериям восстановления членства, то МПК снимет отстранение. В этом случае спортсмены будут допущены к участию в отборочных соревнованиях. Как альтернатива, они могут получить индивидуальные допуски или квоты, которых по тем или иным причинам могут быть лишены другие страны».
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