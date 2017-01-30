Комитет Госдумы по спорту 7 февраля рассмотрит недопуск РФ к отбору на Паралимпиаду

Паралимпийский комитет России (ПКР) в понедельник объявил, что Международный паралимпийский комитет (IPC) отклонил предложение разрешить россиянам участвовать в квалификационных соревнованиях к Паралимпийским играм-2018 при конкретных гарантиях со стороны ПКР.

«На 7 февраля в Госдуме запланировано заседание комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике. Единственный вопрос повестки заседания — о ходе подготовки нашей сборной к Паралимпийским играм 2018 года в Пхенчхане. На заседание приглашены министр спорта России Павел Колобков и руководство ПКР во главе с Владимиром Лукиным и Павлом Рожковым. Будет обсуждаться, в том числе, вопрос по допуску наших паралимпийцев к международным стартам, позволяющим им отобраться на Паралампиаду 2018 года», — заявил Дегтярев по телефону.