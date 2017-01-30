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https://sport.mail.ru/news/olympics/28604528/
30 января 2017, 22:03 | Олимпизм | Р-Спорт

Комитет Госдумы по спорту 7 февраля рассмотрит недопуск РФ к отбору на Паралимпиаду

МОСКВА, 30 янв — Р-Спорт. Комитет Госдумы РФ по физкультуре, спорту, туризму и молодежной политике 7 февраля проведет заседание о ходе подготовки сборной России к Паралимпийским играм-2018 в Пхенчхане, на котором, в том числе, будет обсуждаться вопрос недопуска российских паралимпийцам к квалификационным соревнованиям, заявил агентству «Р-Спорт» глава комитета Михаил Дегтярев.

Паралимпийский комитет России (ПКР) в понедельник объявил, что Международный паралимпийский комитет (IPC) отклонил предложение разрешить россиянам участвовать в квалификационных соревнованиях к Паралимпийским играм-2018 при конкретных гарантиях со стороны ПКР.

«На 7 февраля в Госдуме запланировано заседание комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике. Единственный вопрос повестки заседания — о ходе подготовки нашей сборной к Паралимпийским играм 2018 года в Пхенчхане. На заседание приглашены министр спорта России Павел Колобков и руководство ПКР во главе с Владимиром Лукиным и Павлом Рожковым. Будет обсуждаться, в том числе, вопрос по допуску наших паралимпийцев к международным стартам, позволяющим им отобраться на Паралампиаду 2018 года», — заявил Дегтярев по телефону.

IPC в августе принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и лишении ПКР членства в организации.
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