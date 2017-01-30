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30 января 2017, 22:10 | Олимпизм | ТАСС

Терентьев: Паралимпийцев России могут допустить до Игр-2018 после смены руководства МПК

МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские паралимпийцы могут быть допущены до участия в Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане после смены руководства Международного паралимпийского комитета (МПК), которая должна произойти в сентябре. Такое мнение ТАСС высказал член Совета спортсменов МПК Михаил Терентьев.

Нынешним президентом МПК является британец Филипп Крейвен который возглавляет организацию с 2001 года. Увеличить
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Исполнительный комитет МПК 29 января принял решение не допускать россиян к участию в квалификационных соревнованиях зимних Игр 2018 года.

«Если говорить о шансах принять участие в Паралимпийских играх, то они могут появиться после судебных разбирательств. Но все это долгая история. Остается шанс, хоть он и не велик, что перед стартом следующего зимнего сезона нас допустят. С учетом того, что в сентябре будут выборы нового президента МПК, нового состава исполкома организации, можно питать надежды на то, что будет принято такое решение», — сказал Терентьев.

Нынешним президентом МПК является британец Филипп Крейвен, который возглавляет организацию с 2001 года.

Собеседник агентства подчеркнул, что неучастие россиян в таких важных стартах как чемпионат мира, не дает им возможности отобраться на Паралимпийские игры. «Это очень печальное решение, которое негативно скажется на развитии международного паралимпийского движения. Аргументы ПКР не были услышаны. Международный спорт потеряет в зрелищности, даже по последним соревнованиям видно, насколько снизилось число участников, что приведет и к падению их уровня», — сказал он.

7 августа 2016 года МПК приостановил членство ПКР, что стало причиной недопуска всех российских спортсменов к Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 23 августа Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МПК, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.
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