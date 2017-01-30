IPC не разрешил спортсменам РФ участвовать в отборе на Паралимпиаду
МОСКВА, 30 янв —
Р-Спорт. Исполком Международного паралимпийского комитета (IPC) отклонил предложение Паралимпийского комитета России (ПКР) разрешить российским паралимпийцам участвовать в квалификационных соревнованиях к Паралимпийским играм 2018 года в Пхенчхане при конкретных гарантиях со стороны ПКР, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России.
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IPC в августе прошлого года принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 в
Заседание исполкома IPC, на котором обсуждалось предложение ПКР, состоялось в воскресенье в Бонне.
«Исполком IPC отклонил предложение ПКР об участии российских паралимпийцев в квалификационных соревнованиях к Паралимпийским зимним играм 2018 года в Пхенчхане при конкретных гарантиях со стороны ПКР», — говорится в релизе.
Также отмечается, что ПКР продолжит подготовку российских паралимпийцев к зимней Паралимпиаде, несмотря на данный запрет IPC.
В сообщении поясняется, что «ПКР оставляет за собой право отстаивать законные права российских паралимпийцев в установленном порядке в соответствии с российским и международным законодательством».
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