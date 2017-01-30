IPC не разрешил спортсменам РФ участвовать в отборе на Паралимпиаду

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

IPC в августе прошлого года принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и лишении ПКР членства в организации. Данные санкции препятствует участию российских паралимпийцев в отборочных соревнованиях на зимнюю Паралимпиаду-2018, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане.

Заседание исполкома IPC, на котором обсуждалось предложение ПКР, состоялось в воскресенье в Бонне.

«Исполком IPC отклонил предложение ПКР об участии российских паралимпийцев в квалификационных соревнованиях к Паралимпийским зимним играм 2018 года в Пхенчхане при конкретных гарантиях со стороны ПКР», — говорится в релизе.

Также отмечается, что ПКР продолжит подготовку российских паралимпийцев к зимней Паралимпиаде, несмотря на данный запрет IPC.

В сообщении поясняется, что «ПКР оставляет за собой право отстаивать законные права российских паралимпийцев в установленном порядке в соответствии с российским и международным законодательством».