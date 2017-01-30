Сколько денег потратил Казахстан на Универсиаду?

Сколько Алматы заработает на этих зимних соревнованиях и какая сумма была потрачена на подготовку самой Универсиады рассказали в рубрике «Экономика на пальцах» на телеканале «Астана», сообщает Zakon.kz.

Блогер сравнил Универсиаду с большим спортивным тоем. «Знаете, какое сравнение пришло мне в голову? Универсиада — это той. Международный спортивный той. Большой по размаху. Но по своей сути, как у обычных людей. То есть вы приглашаете большое количество гостей, чтобы они дарили вам подарки. И надеетесь, чтобы сумма подарков оказалась выше суммы затрат», — отметил Алекс.



Итак, блогер подсчитал, что на строительство «Алматы Арена» потрачено почти 40 млрд тенге, на строительство «Халык-Арена» 21,7 млрд тенге, на строительство Атлетической деревни — 19,8 млрд тенге. Плюс на теплоснабжение этих объектов 14,4 млрд, энергоснабжение — 8 млрд. Какая-то очистка сточных вод — 4,5 млрд. Еще 600 млн на водопровод и канализацию и 100 млн — на дополнительные расходы. Итого 109 млрд тенге.



Блогер решил также узнать, на какую сумму гости привезут «подарков», иными словами, окупится ли той. Подарки в данном случае — это те деньги, которые участники и иностранные журналисты будут тратить в Алматы.



По расчетам акимата выходит так: за время универсиады город посетят около 5 тысяч человек. Средний расход одного иностранца в городе составляет в день 245 долларов. В среднем гости пробудут 5 дней. Умножаем все это на текущий курс и получается примерно 2 млрд тенге.



Как оказалось, Казахстан — не первая страна, которая потратила на организацию игр больше, чем получала в ответ.



Четыре года назад в Казани затраты на летнюю Универсиаду составили около 300 млрд рублей. В ответ государство получило лишь 10,8 млрд рублей.



Между тем, затраты Бразилии на проведение чемпионата мира по футболу 2014 года составили 13,6 млрд долларов. При этом приехавшие туристы потратили в стране по одним данным 2 млрд, по другим 3 млрд долларов. Плюс доходы от продажи билетов составили 450 млн.



Напомним, 29 января официально стартовала зимняя Универсиада в Алматы.