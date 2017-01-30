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30 января 2017, 15:32 | Олимпизм | Sports.kz

Казахстан идет на пятом месте медального зачета Универсиады-2017

По итогам первого соревновательного дня зимней Универсиады-2017 в Алматы Казахстан располагается на пятой строчке медального зачета, пишет Sports.kz.

По итогам первого соревновательного дня зимней Универсиады-2017 в <span class=error>Алматы</span> Казахстан располагается на пятой строчке медального зачета пишет Sports.kz. Увеличить
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Первое место занимают спортсмены России с девятью медалями (4 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая), за ними следуют Китай (3 медали: 2 «золота», 1 «бронза») и Польша (2 медали: 1 «золото», 1 «бронза»). Четвертая позиция принадлежит Италии (1 «золото»).

Напомним, в первый день алматинской Универсиады копилка Казахстана пополнилась тремя наградами: Анна Шевченко выиграла бронзовую медаль в лыжных гонках на 5 километров, а фристайлистки Жибек Арапбаева и Жанбота Алдабергенова, соответственно, стали обладательницами «серебра» и «бронзы» в акробатике.

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