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https://sport.mail.ru/news/olympics/28595289/
30 января 2017, 12:26 | Олимпизм | Спорт-Экспресс

Лаборатория ВАДА в Лозанне нашла ошибки в докладе Макларена

В распоряжение хакерской группы Fancy Bears оказалось письмо бывшего директора лаборатории ВАДА в Лозанне Марсьяля Соги главе организации Крэйгу Риди, в котором на основе анализа 67 допинг-проб российских спортсменов выявляются ошибки в докладе Ричарда Макларена.

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Пробы, о которых идет речь, попали в лабораторию ВАДА в Лозанне в начале 2013 года. Поводом для обращения швейцарского ученого стала публикация второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

Как утверждает Соги, еще в 2015 году, после начала расследования ситуации с допингом в России, университет Лозанны, где находится лаборатория, запросил аудит с целью установить правду в деле. Независимые аудиторы восстановили хронологию событий следующим образом:

— Из 67 якобы уничтоженных проб 54 были подвергнуты анализу и дали отрицательный результат (и А, и В). Спустя три месяца, как того требуют стандарты, они были действительно уничтожены.

— ВАДА ни разу не давало каких-либо особых инструкций по поводу этих 54 проб. Перед процедурой уничтожения анализов в марте 2013 года лаборатория прислала в ВАДА оповещение и не получила никакого ответа. 13 апреля 2013 года пробы были уничтожены.

— Еще в одной из 13 прочих проб было найдено запрещенное вещество. Остальные 12 проб были сохранены с подозрением на содержание запрещенных препаратов. После этого в ВАДА было отправлен запрос о дальнейших действиях. В ответ агентство продлило срок сохранения проб на еще 3 месяца. В июне 2013 года генеральный директор агентства Дэвид Хоуман дал добро на дополнительный анализ проб B.

— Последующая проверка показала, что в двух из 12 образцов содержатся анаболические стероиды.

— Именно эти данные позволили заподозрить московскую антидопинговую лабораторию в нарушениях. Лозаннская лаборатория сотрудничала с ВАДА по ходу всей операции.

В конце письма автор просит сделать публичной эту корреспонденцию, дабы восстановить репутацию лаборатории, которой руководил.
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