Всемирная Зимняя Универсиада торжественно открылась в Алма-Ате

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«Универсиада станет символом здорового образа жизни. Ее эффект можно сравнить с государственными программами по укреплению здоровья нашей нации. Неслучайно выдающийся ученый Анджелло Моссо считал, что спорт может заменить сотни лекарств, но ни одна таблетка в мире не способна заменить спорт. И это правда», — сказал он.

Назарбаев отметил, что Алма-Ата в качестве города, принимающего игры, уже сейчас ставит «безусловные рекорды». «Здесь впервые в истории проведения зимних универсиад построена атлетическая деревня. В то же время мы проведем самые экономичные и компактные игры, а инвестиции, вложенные в этот проект, пойдут на благо казахстанцев, арены станут центрами притяжения для массового спорта, а атлетическая деревня превратится в новый микрорайон», — добавил глава государства.

Спортивные состязания, начавшиеся в воскресенье, продлятся до 8 февраля. Участие в них примут 2 тысячи спортсменов из 55 стран в возрасте от 17 и 28 лет. Соревнования Зимней Универсиады 2017 года пройдут по 12 видам спорта: биатлону, горнолыжному спорту, кёрлингу, конькобежному спорту, лыжному двоеборью, лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина, сноуборду, фигурному катанию, фристайлу, хоккею с шайбой, шорт-треку.

Соревнования пройдут на восьми спортивных объектах: горнолыжном курорте «Шымбулак», высокогорном спортивном комплексе «Медеу», международном комплексе лыжных трамплинов «Сункар», дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака, комплексе лыжных и биатлонных стадионов «Алатау», спортивно-развлекательном комплексе «Табаган», ледовых комплексах «Алматы Арена» и «Халык Арена». Два последних спортивных объекта построены специально к Универсиаде. Специально к играм в Алатауском районе Алма-Аты построена Атлетическая деревня, рассчитанная на 5 тысяч человек. Задействованы 3 тысячи волонтеров. Организаторы ожидают, что на игры приедут порядка 30 тысяч иностранных гостей и туристов.

В 2019 году Универсиада пройдет в Красноярске. Россия впервые в своей истории примет Всемирную Зимнюю Универсиаду. Всемирная Универсиада 2019 — это третья Универсиада, которую принимает Россия. Первая Летняя Универсиада проходила в Москве в 1973 году, вторая — в 2013 году в Казани. В 2017 году 29-я Всемирная Летняя Универсиада пройдет в Тайбэе; 30-я Всемирная летняя Универсиада пройдет в 2019 году в Бразилии.