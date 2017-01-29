Всемирная Зимняя Универсиада торжественно открылась в Алма-Ате
АЛМА-АТА, 29 янв — РИА Новости, Михаил Егорин. Торжественная церемония открытия 28-й Всемирной Зимней Универсиады состоялась в воскресенье в Алма-Ате, игры объявил открытыми принявший участие в церемонии президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Универсиада станет символом здорового образа жизни. Ее эффект можно сравнить с государственными программами по укреплению здоровья нашей нации. Неслучайно выдающийся ученый Анджелло Моссо считал, что спорт может заменить сотни лекарств, но ни одна таблетка в мире не способна заменить спорт. И это правда», — сказал он.
Назарбаев отметил, что
Спортивные состязания, начавшиеся в воскресенье, продлятся до 8 февраля. Участие в них примут 2 тысячи спортсменов из 55 стран в возрасте от 17 и 28 лет. Соревнования Зимней Универсиады 2017 года пройдут по 12 видам спорта: биатлону, горнолыжному спорту, кёрлингу, конькобежному спорту, лыжному двоеборью, лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина, сноуборду, фигурному катанию, фристайлу, хоккею с шайбой,
Соревнования пройдут на восьми спортивных объектах: горнолыжном курорте «Шымбулак», высокогорном спортивном комплексе «Медеу», международном комплексе лыжных трамплинов «Сункар», дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака, комплексе лыжных и биатлонных стадионов «Алатау»,
В 2019 году Универсиада пройдет в Красноярске. Россия впервые в своей истории примет Всемирную Зимнюю Универсиаду. Всемирная Универсиада 2019 — это третья Универсиада, которую принимает Россия. Первая Летняя Универсиада проходила в Москве в 1973 году, вторая — в 2013 году в Казани. В 2017 году 29-я Всемирная Летняя Универсиада пройдет в Тайбэе; 30-я Всемирная летняя Универсиада пройдет в 2019 году в Бразилии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter