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https://sport.mail.ru/news/olympics/28589297/
29 января 2017, 13:04 | Олимпизм | Р-Спорт

Фильм «Икар» с Родченковым получил награду имени Оруэлла на кинофестивале «Санденс»

Документальный фильм «Икар» с участием экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова получил награду имени Оруэлла на кинофестивале «Санденс» в США, сообщается на сайте фестиваля.

Премьера фильма, снятого американским режиссером Брайаном Фогелем, состоялась 20 января.

В фильме Родченков, ставший информатором WADA по расследованию сокрытия применения допинга в России, сравнивает себя с бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, передавшим СМИ ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Родченков также заявил, что создал в России государственную систему покрытия применения допинга спортсменами, благодаря которой россияне завоевали 13 золотых медалей на Олимпиаде в Сочи.

Как отмечается, награда имени Оруэлла вручается фильму, который «раскрывает правду в то время, когда истина стала не такой востребованной».
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