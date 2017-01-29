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29 января 2017, 11:15 | Олимпизм | Vesti.kz

Димаш Кудайбергенов споет на открытии Универсиады-2017

Казахстанский певец Димаш Кудайбергенов, ставший победителем второго этапа китайского конкурса песен I am a Singer, споет на открытии Универсиады-2017, об этом сообщил в своем Instagram PR-менеджер Алпамыс Шаримов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Напомним, 22-летний певец является самым молодым из всех участников конкурса. В нем участвуют семь известных исполнителей, каждый из которых является обладателем мировыx премий. Каждую неделю выбывает один из участников и присоединяется новый. Победителя выбирает аудитория.

Первый тур Димаш выиграл, спев композицию на французском языке SOS d’un terrien en détresse, когда-то гениально исполненную певцом Грегори Лемаршалем. Во втором туре казахстанский певец исполнил композицию «Опера№ 2», которая в свое время прославила российского артиста Витаса.

Начало Церемонии открытия Всемирной зимней Универсиады-2017 в Алматы запланировано на 19:00.

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