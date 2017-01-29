Димаш Кудайбергенов споет на открытии Универсиады-2017

Напомним, 22-летний певец является самым молодым из всех участников конкурса. В нем участвуют семь известных исполнителей, каждый из которых является обладателем мировыx премий. Каждую неделю выбывает один из участников и присоединяется новый. Победителя выбирает аудитория.

Первый тур Димаш выиграл, спев композицию на французском языке SOS d’un terrien en détresse, когда-то гениально исполненную певцом Грегори Лемаршалем. Во втором туре казахстанский певец исполнил композицию «Опера№ 2», которая в свое время прославила российского артиста Витаса.

Начало Церемонии открытия Всемирной зимней Универсиады-2017 в Алматы запланировано на 19:00.