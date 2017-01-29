Белорусские спортсмены выступят в шести видах спорта на зимней Универсиаде в Алматы
29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Алматы сегодня состоится торжественная церемония открытия XXVIII Всемирной зимней Универсиады. Спортивный праздник проводится под эгидой Международной федерации студенческого спорта (FISU) и продлится до 8 февраля, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Казахстан первым среди стран СНГ принимает зимний международный спортивный студенческий форум. Ранее летние Универсиады дважды проводились в России: в Москве в 1973-м и в Казани в 2013 году.
Соревнования состоятся по 12 видам спорта. Казахстан на правах организатора включил один дополнительный вид — хоккей с мячом. В ходе состязаний будут разыграны 86 комплектов медалей. Соревнования пройдут на восьми спортивных объектах, два из которых специально построены к Универсиаде — «Алмата Арена» и «Халык Арена». Также будут задействованы горнолыжный курорт «Шымбулак», высокогорный спортивный комплекс «Медео», лыжные трамплины «Сункар», дворец спорта и культуры имени Б. Шолака, комплекс лыжных и биатлонных стадионов «Алатау» и
Белорусские
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