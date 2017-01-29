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https://sport.mail.ru/news/olympics/28588650/
29 января 2017, 11:03 | Олимпизм | БЕЛТА

Белорусские спортсмены выступят в шести видах спорта на зимней Универсиаде в Алматы

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Алматы сегодня состоится торжественная церемония открытия XXVIII Всемирной зимней Универсиады. Спортивный праздник проводится под эгидой Международной федерации студенческого спорта (FISU) и продлится до 8 февраля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>29 января Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>В <span class=error>Алматы</span> сегодня состоится торжественная церемония открытия XXVIII Всемирной зимней Универсиады. Спортивный праздник проводится под эгидой Международной федерации студенческого спорта (<span class=error>FISU</span>) и продлится до 8 февраля сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Казахстан первым среди стран СНГ принимает зимний международный спортивный студенческий форум. Ранее летние Универсиады дважды проводились в России: в Москве в 1973-м и в Казани в 2013 году.

Соревнования состоятся по 12 видам спорта. Казахстан на правах организатора включил один дополнительный вид — хоккей с мячом. В ходе состязаний будут разыграны 86 комплектов медалей. Соревнования пройдут на восьми спортивных объектах, два из которых специально построены к Универсиаде — «Алмата Арена» и «Халык Арена». Также будут задействованы горнолыжный курорт «Шымбулак», высокогорный спортивный комплекс «Медео», лыжные трамплины «Сункар», дворец спорта и культуры имени Б. Шолака, комплекс лыжных и биатлонных стадионов «Алатау» и спортивно-развлекательный комплекс «Табаган». Также специально в Алатауском районе Алматы построена Атлетическая деревня, аналог Олимпийской деревни — первая в истории зимних Универсиад.

Белорусские студенты-спортсмены на универсиаде выступят в шести видах спорта: фристайл (лыжная акробатика), горнолыжный спорт, биатлон, конькобежный спорт, фигурное катание (танцы на льду), лыжные гонки. Особые надежды связываются с выступлением в Алматы фристайлистов, биатлонистов и конькобежцев.

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