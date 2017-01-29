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https://sport.mail.ru/news/olympics/28588247/
29 января 2017, 9:20 | Олимпизм | ТАСС

Глава РССС Сейранов: Сборная России на Универсиаде нацелена на первое общекомандное место

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Сборная России на Универсиаде в Казахстане намерена занять первое место в общекомандном зачете. Об этом ТАСС сообщил глава Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов.

Церемония открытия Универсиады состоится в воскресенье, соревнования продлятся до 8 февраля.

«Мы всегда ставим самые высокие задачи, никто не ездит на соревнования, чтобы проиграть. Нацелены только на победу, но как получится — рассудят соревнования, это спорт, сложно предугадать результат. Трудно предсказать, каких спортсменов привезут другие сборные, даже на уровне студенческих команд, но нам надо показать на данный момент времени свой лучший результат», — сказал Сейранов.

«Понятно, что сборная Казахстана выставит сильнейший состав, и они будут целиться на первое место в общекомандном зачете. Мы никогда не опускались ниже второго за последние 10−11 лет. Думаю, если станем вторыми в Казахстане, то это будет достойный результат, но нацелены мы, конечно, победить и обойти Казахстан в общекомандном зачете и стать первыми», — подытожил Сейранов.

На Универсиаде выступят около 2 тысяч спортсменов из 55 стран. Атлеты разыграют награды в 13 видах спорта на 8 спортивных объектах.
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