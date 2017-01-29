В Алматы стартовала Эстафета огня Универсиады-2017
В Алматы стартовала Эстафета огня, посвященная проведению 28-й Всемирной зимней Универсиады, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Старт Эстафеты огня был дан в КазНУ имени
Стоит отметить, что движение по маршруту будет ограничено с 10:00 до 14:00 часов.
Добавим, что также факел понесет директор ТОО Effective Media Liaison, куда входят Vesti.kz, Tengrinews.kz и Massaget.kz, Сункар Карабалин, который возьмет старт на Абая — Сейфуллина.
Напомним, что в Алматы проходит заключительный этап Эстафеты огня, который финиширует в новом ледовом дворце «Алматы-Арена» в кульминационный момент Церемонии открытия. Начало Церемонии открытия Всемирной зимней Универсиады-2017 в Алматы запланировано на 19:00.
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