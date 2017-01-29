В Алматы стартовала Эстафета огня Универсиады-2017

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Старт Эстафеты огня был дан в КазНУ имени аль-Фараби, а весь маршрут выглядит следующим образом: КазНУ имени аль-Фараби — улица Тимирязева — улица Манаса — проспект Абая — проспект Сейфуллина — улица Гоголя — проспект Сейфуллина — улица Толе би — проспект Достык — проспект Абая — улица Байтурсынова — улица Сатпаева — проспект Достык — Дворец Республики.

Стоит отметить, что движение по маршруту будет ограничено с 10:00 до 14:00 часов.

Добавим, что также факел понесет директор ТОО Effective Media Liaison, куда входят Vesti.kz, Tengrinews.kz и Massaget.kz, Сункар Карабалин, который возьмет старт на Абая — Сейфуллина.

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Напомним, что в Алматы проходит заключительный этап Эстафеты огня, который финиширует в новом ледовом дворце «Алматы-Арена» в кульминационный момент Церемонии открытия. Начало Церемонии открытия Всемирной зимней Универсиады-2017 в Алматы запланировано на 19:00.