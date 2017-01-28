МОК рассмотрит жалобу Балахничева на Паунда

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Балахничев подал жалобу на Паунда в комиссию по этике МОК. По его мнению, своими постоянными призывами принять санкции в отношении российского спорта канадец нарушает кодекс этики организации.

«В соответствии с процессуальным порядком, жалоба будет проанализирована директором МОК по вопросам этики и соответствия, а после передана председателю комиссии», — говорится в сообщении МОК.

Комиссия по этике была создана в 1999 году и является независимым подразделением МОК. Ее возглавляет сенегалец Юссуфа Ндиайе.

Паунд, руководивший WADA с 1999 по 2007 год, возглавлял независимую комиссию организации, которая занималась расследованием допингового скандала в российском спорте. Именно нарушения антидопинговых правил российскими легкоатлетами стали причиной ухода в феврале 2015 года Балахничев со своего поста.