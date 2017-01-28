МОК рассмотрит жалобу Балахничева на Паунда
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрит жалобу бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева на члена организации,
экс-главу Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Паунда. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.
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Балахничев подал жалобу на Паунда в комиссию по этике МОК. По его мнению, своими постоянными призывами принять санкции в отношении российского спорта канадец нарушает кодекс этики организации.
«В соответствии с процессуальным порядком, жалоба будет проанализирована директором МОК по вопросам этики и соответствия, а после передана председателю комиссии», — говорится в сообщении МОК.
Комиссия по этике была создана в 1999 году и является независимым подразделением МОК. Ее возглавляет сенегалец Юссуфа Ндиайе.
Паунд, руководивший WADA с 1999 по 2007 год, возглавлял независимую комиссию организации, которая занималась расследованием допингового скандала в российском спорте. Именно нарушения антидопинговых правил российскими легкоатлетами стали причиной ухода в феврале 2015 года Балахничев со своего поста.
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