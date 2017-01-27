ЕОК гарантировали ОКР безопасность участников Юношеского олимпийского фестиваля в Турции
МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Европейские олимпийские комитеты (ЕОК), которые являются организаторами Европейского юношеского олимпийского фестиваля в турецком Эрзуруме, гарантировали Олимпийскому комитету России (ОКР) безопасность участников соревнований. Об этом ТАСС сообщил руководитель главного управления по обеспечению участия в Олимпийских спортивных мероприятиях ОКР Игорь Казиков.
В пятницу стало известно, что сборная Латвии отказалась от участия в фестивале в связи с нестабильной ситуацией с безопасностью в Турции. Всего более 15 стран Европы полностью или частично отказались от участия в соревнованиях.
«Мы получили гарантии от Европейских олимпийских комитетов, что на соревнованиях будет обеспечены порядок и безопасность, поэтому наша команда будет участвовать», — сказал Казиков.
В Эрзурум сборная России должна отправиться 11 февраля. Европейский юношеский Олимпийский фестиваль состоится с 12 по 17 февраля.
Ранее Исполнительный комитет ЕОК принял решение не отменять соревнования, несмотря ни на какие обстоятельства в связи с ситуацией с безопасностью в Турции.
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