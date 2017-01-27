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https://sport.mail.ru/news/olympics/28579577/
27 января 2017, 20:25 | Олимпизм | ТАСС

ЕОК гарантировали ОКР безопасность участников Юношеского олимпийского фестиваля в Турции

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Европейские олимпийские комитеты (ЕОК), которые являются организаторами Европейского юношеского олимпийского фестиваля в турецком Эрзуруме, гарантировали Олимпийскому комитету России (ОКР) безопасность участников соревнований. Об этом ТАСС сообщил руководитель главного управления по обеспечению участия в Олимпийских спортивных мероприятиях ОКР Игорь Казиков.

В пятницу стало известно, что сборная Латвии отказалась от участия в фестивале в связи с нестабильной ситуацией с безопасностью в Турции. Всего более 15 стран Европы полностью или частично отказались от участия в соревнованиях.

«Мы получили гарантии от Европейских олимпийских комитетов, что на соревнованиях будет обеспечены порядок и безопасность, поэтому наша команда будет участвовать», — сказал Казиков.

В Эрзурум сборная России должна отправиться 11 февраля. Европейский юношеский Олимпийский фестиваль состоится с 12 по 17 февраля.

Ранее Исполнительный комитет ЕОК принял решение не отменять соревнования, несмотря ни на какие обстоятельства в связи с ситуацией с безопасностью в Турции.
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Латвия отказалась от участия в Юношеском олимпийском фестивале из-за угрозы терактов

РИГА, 27 января. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Латвия не будет участвовать в Европейском юношеском олимпийском фестивале в Эрзуруме в связи с чрезвычайным положением и нестабильной ситуацией с безопасностью в Турции. Такое решение в пятницу принял исполнительный комитет Латвийского олимпийского комитета (ЛOK).
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