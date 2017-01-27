ЕОК гарантировали ОКР безопасность участников Юношеского олимпийского фестиваля в Турции

В пятницу стало известно, что сборная Латвии отказалась от участия в фестивале в связи с нестабильной ситуацией с безопасностью в Турции. Всего более 15 стран Европы полностью или частично отказались от участия в соревнованиях.

«Мы получили гарантии от Европейских олимпийских комитетов, что на соревнованиях будет обеспечены порядок и безопасность, поэтому наша команда будет участвовать», — сказал Казиков.

В Эрзурум сборная России должна отправиться 11 февраля. Европейский юношеский Олимпийский фестиваль состоится с 12 по 17 февраля.

Ранее Исполнительный комитет ЕОК принял решение не отменять соревнования, несмотря ни на какие обстоятельства в связи с ситуацией с безопасностью в Турции.