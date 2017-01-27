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https://sport.mail.ru/news/olympics/28579193/
27 января 2017, 19:30 | Олимпизм | ТАСС

Латвия отказалась от участия в Юношеском олимпийском фестивале из-за угрозы терактов

РИГА, 27 января. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Латвия не будет участвовать в Европейском юношеском олимпийском фестивале в Эрзуруме в связи с чрезвычайным положением и нестабильной ситуацией с безопасностью в Турции. Такое решение в пятницу принял исполнительный комитет Латвийского олимпийского комитета (ЛOK).

Как сообщает пресс-служба ЛОК, комитет запросил по этому вопросу мнения у родителей каждого из спортсменов, которые должны были участвовать в состязаниях, а также у руководства спортивных федераций. Полученные ответы были очень противоречивыми, однако большинство высказалось против участия в турнире.

«На мой взгляд, никакие возможные финансовые потери, которые несомненно появятся в случае отказа от участия в соревнованиях, не могут быть ценнее, чем душевное спокойствие родителей и безопасность и здоровье их детей, чего ни ЛОК, ни организаторы мероприятия на 100% обеспечить не могут», — отметил президент ЛОК Алдонс Врублевскис. «Поэтому я считаю, что исполком ЛОК принял правильное решение — не ехать на фестиваль и не рисковать здоровьем и безопасностью спортсменов. У молодых спортсменов будет еще много разных возможностей показать себя в спорте», — добавил он.

Европейский юношеский Олимпийский фестиваль состоится с 11 по 18 февраля в Эрзуруме. Исполнительный комитет Европейских олимпийских комитетов накануне принял решение не отменять соревнования, несмотря ни на какие обстоятельства в связи с ситуацией с безопасностью в Турции. При этом более 15 стран Европы полностью или частично отказались от участия в состязаниях.

Латвию на соревнованиях должны были представлять 50 молодых спортсменов в девяти видах спорта.

Ранее МИД балтийской республики выступил с рекомендацией серьезно взвешивать необходимость поездок в Турцию, где все еще действует чрезвычайное положение и сохраняется высокая вероятность террористических атак.
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