«Степанову платят 10 тысяч долларов за его деятельность против России»

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— Информатор WADA Степанов будет получать от МОК зарплату 10 тыс долларов в месяц. Это распространенная практика, или что-то новое?

— Никогда такого случая не было. Таким образом МОК дал высокую оценку труда информаторов WADA супругов Степановых, — считает Балахничев.

— В контракте указано, что Степанов за эти деньги должен работать на МОК десять дней в месяц.

— Я, честно говоря, не представляю, чем Степанов может занять 10 рабочих дней каждый месяц в течение почти двух лет, работая на МОК в плане борьбы с допингом. Все доносы, которые он мог написать про российский спорт, он уже давно написал. Наверное, будет еще что-то придумывать.

— Я просто пытаюсь представить рабочий распорядок Степанова согласно контракта с МОК. Семь часов в день, час даем ему на обеденный перерыв, получается — 70 часов в месяц Степанов должен отработать с полной выкладкой, чтобы получить свои положенные по контракту 10 тысяч — т.е. информировать. В противном случае, непонятно за что он получает деньги.

— Совершенно понятно за что — за его деятельность, направленную против Российской Федерации. А у него большой послужной список в этом отношении. Мы с вами не знаем зарплат чиновников МОК. Возможно, 10 тысяч долларов это у них минимальная заработная плата. Во всяком случае, думаю, это небольшая сумма для МОК, который в год зарабатывает миллиарды долларов.

— Ну и режим у Степанова довольно щадящий: десять дней он борется с допингом, а в оставшееся время может подрабатывать, допустим, на заводах Форда.

— Он может приехать в любую страну и, пользуясь опытом, начать там разрушать спортивную инфраструктуру. Обычно на работу принимают человека, если он приносит какую-то пользу. Если же он свою задачу выполнил, то ему выплачивают гонорар, вручают какую-то награду и на этом расстаются. Сейчас МОК взял на себя обязанность опекать этого человека, ублажать его, хорошо ему платить по российским меркам. Мне кажется, это сделано для того, чтобы показать пример последователям в лице нового информатора Андрея Дмитриева и других пока неизвестных нам информаторов, которые могут появиться в российском спорте.

— Теперь узнав про зарплату Степанова, может появиться немало желающих «помочь» WADA, особенно из числа спортсменов второго-третьего эшелонов.

— МОК разработал порядок работы этих людей и их статус. МОК их называет в переводе с английского дословно, «дующий в ухо», а в литературном переводе — осведомитель. Так вот в МОК разработана целая инструкция, как с такими людьми работать, как их защищать и платить им. МОК хочет, чтобы эта система существовала, как одна из частей мирового олимпийского движения. То есть, без доносчиков, шептунов, информаторов, как их не назови, МОК не может теперь существовать.

ПОДРОБНОСТИ

Экс-сотрудник РУСАДА информатор WADA Виталий Степанов подписал контракт с Международным олимпийским комитетом. Соглашение рассчитано на два года — до 31 декабря 2018 года, а зарплата Степанова составит 10 тысяч долларов в месяц, об этом со ссылкой на документы, полученные от хакерской группировки Fancy Bears.

В обязанности Степанова входит создание нового независимого органа по допинг-тестированию, разработка программы поощрения информаторов и работа с системой перепроверки допинг-проб.

Напомним, Виталий Степанов вместе со своей супругой легкоатлеткой Юлией Степановой был главным информатором документальных фильмов о допинге в российском спорте, показанных на немецком телеканале ARD в декабре 2014 года. Автором фильмов является немецкий журналист Хайо Зеппельт.