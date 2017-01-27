Оргкомитет Олимпиады-2018 в Пхенчхане представил официальные пиктограммы
Организационный комитет XXIII зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане представил официальные спортивные значки, сообщает НОК Украины.
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Значки всегда является частью внешнего представления Игр, а также важным международным символовом для болельщиков по всему миру.
Разработчики творчески подошли к этому вопросу. Значки были выполнены в корейском стиле на основе алфавита
Алфавит состоит из 30 букв: 16 гласных и 14 согласных. 7 из этих букв являются элементами пиктограмм 24 дисциплин, в которых и будут разыграны медали Игр-2018.
Кроме предоставления болельщикам представления о корейской культуре, изогнутые с наклоном линии фигурки создают динамичные изображения, которые наполняют спортсменов олимпийским духом.
Как сообщал УНИАН, двадцать третьи Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля 2018 года.
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