Оргкомитет Олимпиады-2018 в Пхенчхане представил официальные пиктограммы

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Значки всегда является частью внешнего представления Игр, а также важным международным символовом для болельщиков по всему миру.

Разработчики творчески подошли к этому вопросу. Значки были выполнены в корейском стиле на основе алфавита страны-хозяйки Олимпиады «хангыль», который был разработан в 15 веке и используется до настоящего времени.

Алфавит состоит из 30 букв: 16 гласных и 14 согласных. 7 из этих букв являются элементами пиктограмм 24 дисциплин, в которых и будут разыграны медали Игр-2018.

Кроме предоставления болельщикам представления о корейской культуре, изогнутые с наклоном линии фигурки создают динамичные изображения, которые наполняют спортсменов олимпийским духом.

Как сообщал УНИАН, двадцать третьи Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля 2018 года.