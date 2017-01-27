Стокгольм подаст заявку на проведение зимней Олимпиады 2026 года

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Как пояснили эксперты, ОИ-2026 являются «возможными и желательными» для Стокгольма, так как создадут рабочие места и будут способствовать экономическому приросту в регионе. По мнению специалистов, соревнования следует организовать совместно с городом Фалун и горонолыжным курортом Оре, где можно провести, соответственно, прыжки на лыжах с трамплина и горный слалом. Церемонии открытия и закрытия планируется провести на новом стокгольмском стадионе «Френдз арена».

Национальный комитет Швеции (НОК) намерен подать заявку в марте 2018 года. Решение МОК о стране-хозяйке будет принято летом 2019 года.