Назначен председатель координационной комиссии ЕОК по Евроиграм-2019 в Минске
27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены исполкома Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) провели первое в 2017 году заседание при участии президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Ключевым решением стало назначение Спироса Капралоса на должность председателя координационной комиссии ЕОК по Евроиграм 2019 года в Минске, сообщили БЕЛТА в
пресс-службе НОК Беларуси.
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В ходе заседания Томас Бах поделился информацией о проводимых МОК мероприятиях, в частности о борьбе с допингом, и ответил на вопросы членов исполкома ЕОК. «Президент МОК представил важную информацию ЕОК о ключевых мероприятиях, в свою очередь исполком Европейских олимпийских комитетов выразил единогласную поддержку работе комиссии Ричарда Макларена и его докладу по вопросам применения запрещенных препаратов в российском спорте. Позиция Международного олимпийского комитета заключается в честном и объективном подходе при расследовании, и Европейские олимпийские комитеты полностью поддерживают МОК», — заявил исполняющий обязанности президента ЕОК Янез Кочианчич.
На заседании ЕОК были заслушаны отчеты генсека организации Рафаэле Паньоцци, казначея Кикиса Лазаридеса и спортивного директора Пирса О’Каллагана.
Назначение Спироса Капралоса на должность председателя координационной комиссии II Европейских игр в 2019 году в Минске встретило единогласное одобрение со стороны членов исполкома. Спирос Капралос, президент НОК Греции, уже занимал эту должность с 2013 по 2015 год при подготовке I Европейских игр в 2015-м в Баку. «Он очень эффективно поработал на должности председателя координационной комиссии в Баку, и мы рады, что Спирос согласился вновь руководить быстро набирающей обороты подготовкой к Евроиграм в Минске», — отметил Янез Кочианчич.
Первый визит координационной комиссии в Минск запланирован весной. Исполком ЕОК дал высокую оценку подготовке к предстоящему зимнему XIII Европейскому юношескому олимпийскому фестивалю в Эрзуруме. Янез Кочианчич поблагодарил НОК Турции и оргкомитет фестиваля за проделанную работу, которые справились с задачей подготовки спортивного события в течение двух лет.
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