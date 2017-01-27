Специальная летняя Олимпиада-2019 пройдет в Абу-Даби

Соревнования в первый раз будут проходить по ближневосточной стране. На Специальной Олимпиаде могут выступить люди с ограниченными умственными способностями. На Играх-2019 ожидается около 7 тысяч спортсменов из 170 стран.

«Выбор города в качестве принимающей стороны для Специальных Олимпийских игр в 2019 году был легким. Власти ОАЭ предпринимают серьезные шаги по интеграции людей с ограниченными интеллектуальными способностями в общество. Они получают возможность учиться и работать», — заявил президент организации Special Olympics Тимоти Шрайвер.