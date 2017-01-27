Зарплата информатора WADA Степанова в МОК составит $10 тыс. в месяц
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) и бывший сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталий Степанов будет ежемесячно получать от Международного олимпийского комитета (МОК) по $10 тыс. в качестве заработной платы. Об этом сообщает Life совместно с хакерской группой Fancy Bears со ссылкой на контракт Степанова с МОК.
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Осенью 2016 года СМИ сообщили, что Юлия и Виталий Степановы, ставшие действующими лицами фильма телекомпании ARD, в котором обличалась система допинга в России, встретились с президентом МОК Томасом Бахом.
Согласно контракту, Степанов будет консультантом МОК по вопросам создания независимого органа по
Расследование WADA
В декабре 2014 года российская легкоатлетка Степанова, а впоследствии информатор WADA, и ее муж стали основными действующими лицами фильма немецкой телекомпании ARD, название которого можно перевести как «Секретное дело «Допинг». В нем утверждалось, что российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные препараты по указанию своих тренеров. Расследование, проведенное в связи с этим независимой комиссией WADA, закончилось дисквалификацией Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и последующим недопуском российских легкоатлетов к участию в Играх-2016. Перед Олимпиадой в
В ноябре 2015 года на основе расследования WADA IAAF приостановила членство ВФЛА, а 17 июня продлила дисквалификацию. 18 июля независимая комиссия WADA во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что метод по замене
Международный паралимпийский комитет на основе даклада Макларена 7 августа дисквалифицировал Паралимпийский комитет России и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года.
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