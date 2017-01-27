Зарплата информатора WADA Степанова в МОК составит $10 тыс. в месяц

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Осенью 2016 года СМИ сообщили, что Юлия и Виталий Степановы, ставшие действующими лицами фильма телекомпании ARD, в котором обличалась система допинга в России, встретились с президентом МОК Томасом Бахом. Пресс-служба МОК подтвердила ТАСС, что Бах действительно встречался со Степановыми. По итогам встречи легкоатлетка получила грант на обеспечение тренировочного процесса, а ее муж был назначен на должность консультанта МОК по вопросам допинга, допинг-контроля и защиты спортсменов.

Согласно контракту, Степанов будет консультантом МОК по вопросам создания независимого органа по допинг-тестированию, а также разработки программы поощрения информаторов и работы системы перепроверки допинг-проб. Контракт Степанова рассчитан до конца 2018 года, по которому он будет ежемесячно получать $10 тыс. Расходы по переезду и проживанию Степанова в служебных командировках также возьмет на себя МОК.

Расследование WADA

В декабре 2014 года российская легкоатлетка Степанова, а впоследствии информатор WADA, и ее муж стали основными действующими лицами фильма немецкой телекомпании ARD, название которого можно перевести как «Секретное дело «Допинг». В нем утверждалось, что российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные препараты по указанию своих тренеров. Расследование, проведенное в связи с этим независимой комиссией WADA, закончилось дисквалификацией Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и последующим недопуском российских легкоатлетов к участию в Играх-2016. Перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро IAAF разрешила принимать участие в международных соревнованиях только прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, которая последние три года тренируется в США.

В ноябре 2015 года на основе расследования WADA IAAF приостановила членство ВФЛА, а 17 июня продлила дисквалификацию. 18 июля независимая комиссия WADA во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что метод по замене допинг-проб в России применялся в 643 случаях с 2012 по 2015 год, а всего в системе были задействованы атлеты из 30 видов спорта.

Международный паралимпийский комитет на основе даклада Макларена 7 августа дисквалифицировал Паралимпийский комитет России и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года.