Паралимпийцы Новосибирска завоевали три золотых медали
Победили новосибирцы в городе Пересвет в Подмосковье.
Новосибирцы Максим Кублицкий и Надежда Фёдорова привезли в Новосибирск 5 медалей с Чемпионата России по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением
На соревнованиях Максим помогал спортсменам и был предводителем своей команды. А вот Надежда активно завоёвывала медали — по лыжным гонкам она получила одну бронзовую и целых три золотых медали, а по биатлону одну серебряную.
Ребята за победу благодарят тренера, своих друзей и близких за поддержку.
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