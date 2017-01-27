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https://sport.mail.ru/news/olympics/28568614/
27 января 2017, 8:06 | Олимпизм | АиФ Новосибирск

Паралимпийцы Новосибирска завоевали три золотых медали

Победили новосибирцы в городе Пересвет в Подмосковье.

Новосибирцы Максим Кублицкий и Надежда Фёдорова привезли в Новосибирск 5 медалей с Чемпионата России по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

На соревнованиях Максим помогал спортсменам и был предводителем своей команды. А вот Надежда активно завоёвывала медали — по лыжным гонкам она получила одну бронзовую и целых три золотых медали, а по биатлону одну серебряную.

Ребята за победу благодарят тренера, своих друзей и близких за поддержку.
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