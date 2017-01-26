«Не принимали» или «не докажете»? Россия продолжает терять олимпийские награды

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Весь мир против

Спортсмены часто говорят: надо быстрей выкинуть из головы обидное поражение и идти дальше. Этот трюк, к сожалению, не удастся провернуть с Олимпиадами. В нашем случае — с пекинской и лондонской. Дальше-то пойдем, но обновленные медальные таблицы из головы не выкинуть. Потому что в них все меньше наших медалей. Каниськина, Кирдяпкин, Лебедева, теперь вот, говорят, Кривошапка….

Бесполезно вырабатывать рецепт того, как нам к этому относиться. Никаких «нас» давно нет. Мы расколоты, треснуты по множеству направлений, и уж конечно по спортивно-политическому. Разбились на группы и подкомиссии. Запутались в следствиях и причинах, в тех, кто виноват, и тех, кто на поверхности. Виним совершенно разные стороны, зачастую — противоположные.

Поэтому говорить уместно о вещах однозначных, понятных всем. Например, о юридической стороне вопроса.

Ясно, что есть механизмы защиты нашего доброго имени. Если оно, конечно, доброе. Вот отобрали у России очередную медаль. Посыпались комментарии. Тренер: «Спортсмен был чист, как белый снег зимой». Спортсмен: «Вообще не знаю, о чем речь, очнулся — гипс». Чиновник: «Это какое-то безумие, тупик, во всем виноват проклятый секс».

Простите, но слова в данной ситуации никого не интересуют и ничего не значат. Причем любые слова. У вас на улице отжали телефон (украли кошелек, дали по сусалам, нагадили в душу). Человек с вашим телефоном удаляется, а вы стоите, разглагольствуете про безумие и про то, что не давали поводов так с собой обращаться. Вы красавчик. Но теперь без телефона (кошелька, нетронутых сусал, прежней души). Может, сначала вернуть имущество, а потому же болтать?

Медали возвращают в арбитражном спортивном суде. Обращались мы туда? Бывало. Вернули хоть одну? Не слыхать про такое. Дальше два варианта — либо весь мир против России, либо нас наказали по делу.

Честные, но непонятные

Рассмотрим первый. Как вы представляете координацию усилий по дискредитации спортивной России? Где расположен штаб? Кто секретарь обкома? WADA, МОК, CAS и Макларены всех мастей разбросаны по миру. Кто ими управляет, кто рассылает телеграммы с указанием поставить Россию на колени? МОК нашел у Лебедевой туринабол — но по чьей указке это нельзя опровергнуть в Лозанне? Если решение попрать наши святыни — липовое, почему не оспорить, не разоблачить заговор темных сил, которые нас злобно гнетут?

Но ведь не удается ни того, ни другого, ни третьего. Более того, не видно попыток — одни разговоры. Медали продолжают отнимать — а мы всё не соглашаемся. Но поскольку толку — ноль, получается формальное отбрехивание. Вместо конкретики: «Вот тут, видите, они смухлевали, конкретно в этом месте; выдумали туринабол, отказали тысячам россиян в терапевтических исключениях, налили в нашу святую пробирку чужой мочи», — поток общих фраз. Отчего сразу же вспоминается: за TUE обращались лишь полтора десятка россиян, туринабол не отспорен, целые федерации дисквалифицированы, медали отняты. А так-то мы хорошие.

Возможно, Россию не устраивают стандарты, принятые в остальном мире. Все идут вразнобой, одни мы в ногу. Бывает. Только ведь и стандарты оспариваются. С последующей громкой аргументацией. Мы не согласны, допустим, с тем, что нужно вскрывать пробы восьмилетней давности. Так-то понимаем, что если преступление было, зло должно быть наказано. Но вот не согласны и все.

Нас не слушают. Ладно, тогда покидаем высокое собрание. А если остаемся — значит, мы согласны!

Российский же спорт выбрал какую-то третью тактику. Быть может, эффектную, но максимально неэффективную. Мы остаемся — и не согласны. Продолжаем играть по их правилам — но сдаем на металлолом наши медали.

Логика Логинова

Нужно различать еще одну важную вещь. Что первично: «мы не принимали» или «вы не докажете»? Для борьбы с допингом, конечно, первое. Но официальная российская позиция, похоже, — второе.

Почему не прояснить этот момент хотя бы для самих себя? Не отбросить «все жрут», политику, заговоры и не выяснить, как было на самом деле? Именно у нас, в спорте отдельно взятой страны?

Это сложный момент, да. И одна из граней раскола российского общества. Есть люди, не готовые мириться с враньем, как таковым. Но для многих определяющий фактор — вовсе не обман или, скажем, коррупция. Для них важнее, врут ли другие, попался или нет, свой или не свой.

Нынешняя история с допингом — фактически тест на согласие жить во лжи. Сначала — «не поймаете», потом — «не докажете». Но отнятые медали — мяч, который не на нашей стороне. Мы оказались не готовы к этой ситуации. Нам говорят: те, кого вы считали героями, — обманщики. И мы, отдавая медали, по сути это признаем. Хотя вербально отрицаем.

Еще одна тема — выбор линии поведения. Идут споры, включать ли в биатлонную сборную на чемпионат мира Логинова и Старых. Закон не запрещает, но биатлонное сообщество смотрит косо. Что делать?

Логичный шаг — собрать пресс-конференцию и открыто посмотреть в чужие глаза. Да, я Логинов. Да, был уличен. Виноват сам, принимал втайне, глубоко осознал, на свободу — с чистой совестью. И побольше деталей, побольше честности. С финальной фразой: «Допинг — зло, сам не теперь не приму и другим не советую».

Только ведь молчит Логинов. Шарапова — не важно, права она была или нет, — взяла вину на себя. А Логинов тих. И это, увы, усиливает версию системности произошедшего. За себя человеку извиниться проще, чем за группу товарищей, в которой ему, возможно, была отведена не главная роль.

Кстати, еще вопрос, всегда ли спортсмены знают о допинге внутри себя. Даже о кровяном. Запрещены любые манипуляции со шприцами и иглами. Однако капельница с физраствором — все же не эритропоэтин. Человеку говорили одно, поймалось другое: сюжет?

Не думаю, что прочтение всего этого подсластит потерю медалей. Но какая-то точка в деле должна быть поставлена. Невозможно больше слышать несоответствия, нестыковки, подмену логики патриотизмом и крики «сам дурак».

Даже если вовсе обнулить ситуацию с обеих сторон, будет лучше, чем сейчас, когда ее принудительно обнуляет только одна сторона.

Евгений Дзичковский